தரம் குறைந்த உணவை சகித்துக் கொள்ள கூடாது; துக்காராம் முண்டே வலியுறுத்தல்
தரம் குறைந்த உணவை சகித்துக் கொள்ள கூடாது; துக்காராம் முண்டே வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 11, 2026 02:32 PM
ADDED : நவ 11, 2026 02:32 PM
மும்பை: மஹாராஷ்டிர மாநில உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆணையரும், மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியுமான துக்காராம் முண்டே சமூக வலைதளத்தில் அலட்சியக் கலாசாரத்தை கடுமையாக சாடி பதிவிட்டுள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: நாம் நல்ல நிர்வாகம், உலகத்தரம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வளர்ந்த இந்தியாவை விரும்புகிறோம். நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் தரம் குறைந்த பொருட்கள், பலவீனமான சட்ட அமலாக்கம் மற்றும் சாதாரணமான விஷயங்களைச் சகித்துக் கொள்கிறோம்.
தரத்தை ஒரு விருப்பத் தேர்வாக மாற்றும் ஒரு கலாசாரமாக மாறிவிடுகிறது. தரம் குறைந்த பொருட்களை சகித்துக் கொள்ளக் கூடாது. உணவு விஷயத்தில் தரத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
பரவாயில்லை என்ற அலட்சியப்போக்கு கலாசாரம் மாறாத வரை, இந்தியாவை உலகத்தரம் வாய்ந்த நாடாக மாற்றுவது சாத்தியமில்லை. இவ்வாறு துக்காராம் முண்டே கூறியுள்ளார்.
நல்ல நிர்வாகம், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தலைமைப் பண்பு குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், ஆங்கில நாளிதழின் கட்டுரை ஒன்றைக் குறிப்பிட்டு இந்தப் பதிவை துக்காராம் முண்டே வெளியிட்டு உள்ளார்.