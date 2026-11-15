மதுரை நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கில் பெண் உட்பட 2 பேர் கைது: நகைகள் மீட்பு
மதுரை நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கில் பெண் உட்பட 2 பேர் கைது: நகைகள் மீட்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 02:14 AM
ADDED : நவ 15, 2026 02:13 AM
UPDATED : நவ 15, 2026 02:14 AM ADDED : நவ 15, 2026 02:13 AM
மதுரை: மதுரையில் சமீபத்தில் திறக்கப்பட்ட பிரபல நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்தது, பிரபல 'யூ டியூபர்' நிஷாந்த், 25, என்பது தெரியவந்துள்ளது.
அவர் தலைமறைவாக உள்ள நிலையில், அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த, 'இன்ஸ்டாகிராம்' எனும் சமூக வலைதளத்தின் பிரபலமான அவரது காதலி மீனாட்சி, 24, நிஷாந்தின் தந்தை சுரேஷ், 55, ஆகியோரை கைது செய்த போலீசார், கொள்ளை போனதில், 5 கிலோ நகைகளை
மீட்டனர்.
மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள பிரபல நகைக்கடையில், நவ., 12 அதிகாலை, 10.30 கிலோ தங்க நகைகள், 1 கிலோ வெள்ளி நகைகள் கொள்ளை போயின. ஒருவர் மட்டுமே
இந்த கொள்ளையில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது.
தொப்பி, கையுறை
நகைக்கடையில் இருந்து, 2 கி.மீ., தொலைவில் பழங்காநத்தம் அருட்பெருஞ்ஜோதி நகரில் உள்ள நிஷாந்த் என்பவரது வீட்டில், நேற்று முன்தினம் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
தொடர்ந்து, மாடக்குளம் கபாலீஸ்வரி அம்மன் கோவில் மலையடிவாரத்தில், நேற்று அதிகாலை போலீசார் சோதனை
நடத்தினர். கொள்ளை போன நகைகளில், 5 கிலோ நகைகளை அங்கு மீட்டனர்.
அதேசமயம், கொள்ளைக்கு பயன்படுத்திய ஆடைகளை, தந்தை சுரேஷுடன் சேர்ந்து அப்பகுதியில் நிஷாந்த் எரித்துள்ளார். அந்த தடயங்களையும் போலீசார் சேகரித்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது:
நகைக்கடை அக்., 14ல் திறக்கப்பட்டது. அன்று முதல், யார் யார் கடைக்கு வந்தனர் என, கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்ததில், நவ., 5ல் கொள்ளையன் முகமூடி, தொப்பி, கையுறை அணிந்து வந்து, கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது.
ஆட்டோ டிரைவர்
அதற்கு முந்தைய நாட்களில், வாடிக்கையாளர் போல் தொப்பி, மாஸ்க் மட்டும் அணிந்து வந்து சென்றுள்ளார்; ஒரு நாள், தொப்பி, மாஸ்க்
இல்லாமல் வந்துள்ளார்.
அவர் தோற்றம் மீது சந்தேகம் கொண்டு
விசாரித்தபோது, அவர்,
'யூ டியூபர்' நிஷாந்த் என்பதும், பழங்காநத்தம் பகுதியில்
வசிப்பதும் தெரிந்தது. அவரது தந்தை சுரேஷ், ஆட்டோ டிரைவராக உள்ளார். ஆண்டாள்புரத்தைச் சேர்ந்த இன்ஸ்டா இன்ப்ளூயன்ஸர் மீனாட்சி, நிஷாந்தின் காதலி.
மீனாட்சியிடம் விசாரணை நடந்தது.
ஆவணங்கள்
கொள்ளையடித்த பின், திருப்பூர் சென்ற நிஷாந்த், அங்கு ஒருவரின் மொபைல் போனில் இருந்து மீனாட்சியிடம் பேசி, தங்கள் நிலத்தில் நகைகளை பதுக்கி வைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து போலீசுக்கு தெரிவிக்காமல், கொள்ளைக்கு உடந்தையாக மீனாட்சி இருந்துள்ளார். இதனால், அவரை இவ்வழக்கில் கைது
செய்துள்ளோம்.
நிஷாந்த் வீட்டை சோதனையிட்டதில், சில ஆவணங்கள் கிடைத்தன. சுரேஷிடம் விசாரித்த போது, 'என் மகன் அதிகாலை, 4:00 மணிக்கு போன் செய்து என்னை
வரச்சொன்னான்; ஒரு பையை கொடுத்துவிட்டு சென்றான்' என, முன்னுக்கு பின் முரணாக
தெரிவித்தார்.
5 கிலோ நகைகள்
நிஷாந்த் கொள்ளையடித்தது சுரேஷுக்கு தெரிந்துள்ளது. தந்தையும், மகனும் நேற்று முன்தினம் காலை, மாடக்குளம் மலையடிவாரத்தில் உள்ள தங்கள் நிலத்திற்கு
ஆட்டோவில் சென்று, கொள்ளைக்கு பயன்படுத்திய ஆடைகளை எரித்துள்ளனர்.
அப்போது, நகைகள் பதுக்கி வைத்திருந்த இடத்தை தந்தையிடம் நிஷாந்த் காண்பித்துள்ளார். இது குறித்து, சுரேஷும் போலீசுக்கு தெரிவிக்காமல் மறைத்ததால், அவரையும் கைது செய்துள்ளோம். நேற்று அதிகாலை, நிலத்தில் பதுக்கி வைத்திருந்த 5 கிலோ நகைகள் மீட்கப்பட்டன.
நிஷாந்தை தேடி வருகிறோம். அவரை பிடித்தால் தான், கொள்ளையில் ஈடுபட்டது எப்படி என, முழுவிபரம் தெரியவரும்.
இவ்வாறு போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதற்கிடையே, நேற்று மாலை நகைகள் மீட்கப்பட்ட மாடக்குளம் மலையடிவாரப் பகுதிக்கு, மீனாட்சியை போலீசார் அழைத்துச்சென்று, நகைகளை நிஷாந்த் பதுக்கிய இடம் குறித்து
கேட்டறிந்தனர்.