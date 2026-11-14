மதுரை நகைக்கடை கொள்ளையில் போலீசுக்கு சவால் விடும் 'தனி ஒருவன்!'
மதுரை நகைக்கடை கொள்ளையில் போலீசுக்கு சவால் விடும் 'தனி ஒருவன்!'
ADDED : நவ 14, 2026 05:18 AM
ADDED : நவ 14, 2026 05:18 AM
மதுரை: மதுரை 'தனிஷ்க்' நகை கடையில், 10.5 கிலோ நகைகள், 1 கிலோ வைர நகைகள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில், இதுவரை எவ்வித தடயமும் கிடைக்கவில்லை. இதனால், கொள்ளையனை கண்டுபிடிப்பதில் போலீசாருக்கு சவால் ஏற்பட்டுள்ளது.
மதுரை பைபாஸ் சாலையில், அக்., 14 முதல் செயல்படும், 'டாடா' குழுமத்தின் தனிஷ்க் நகை கடையில், நேற்று முன்தினம் அதிகாலை 3:00 மணிக்கு, மர்ம நபர் ஒருவரால் நகைகள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டன.
நேற்று முன்தினம் மாலை வரை தோராயமாக 20 கிலோ இருக்கும் என கூறப்பட்ட நிலையில், கணக்கீடு பணி நேற்று அதிகாலை 3:00 மணிக்கு முடிந்தது. அதில், 10.3 கிலோ தங்க நகைகள், 1 கிலோ வைர நகைகள் கொள்ளை போனதாக கடை நிர்வாகம் தெரிவித்தது. இந்நிலையில், நேற்று இரண்டாவது நாளாக கடை ஊழியர்களிடம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
முதல் முயற்சி தோல்வி
கொள்ளையன் மாஸ்க், கையுறை அணிந்திருந்ததால், போலீசாருக்கு எவ்வித தடயமும் கிடைக்கவில்லை. தடய அறிவியல் நிபுணர்கள் நேற்று தடயங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்தனர். கண்காணிப்பு கேமராவை போலீசார் ஆய்வு செய்ததில், நவ., 5ல் அதே நபர், கருப்பு உடை, மாஸ்க், கையுறை அணிந்து, மொட்டை மாடிக்கு வந்து, ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைக்க முடியாமல் திரும்பிச் செல்வதும் தெரிந்தது. கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை கடை மேலாளர் கண்காணித்திருந்தால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்த கொள்ளை சம்பவம் தடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
டூ - வீலரில் 'எஸ்கேப்'
நேற்று முன்தினம் கையுறையுடன் வந்து, 'ஸ்க்ரூ டிரைவரால்' கண்ணாடியை குத்தி உடைத்து, கடையின் உள்ளே புகுந்த நபர், அதிகாலை 3:30 மணிக்கு பின்புறம் வழியாக இறங்கி, ஹெல்மெட் அணிந்து, கியர் மற்றும் பதிவெண் இல்லாத டூ - வீலரில், நேரு நகர், மாடக்குளம் வழியாக தப்பிச் செல்வதும் கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது.
மெயின் ரோட்டில் சென்றால், போலீசாரின் வாகன சோதனையில் சிக்க வேண்டியிருக்கும் எனக் கருதிய அந்த நபர், ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத தெருக்கள் வழியாகச் சென்றதும், போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதுவரை 'க்ளூ' கிடைக்காத நிலையில், கொள்ளையன் தப்பிச் சென்ற டூ - வீலரின் கலரை வைத்து, பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன் 'பார்க்கிங்' பகுதியில் தேடி வருகின்றனர்.
பாதுகாப்பு குறைபாடுகள்
நகை கடையில் இருந்த பல கோடி ரூபாய் நகைகளுக்கு, போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இல்லை. கடைக்கு பின்புறம் கண்காணிப்பு கேமரா இல்லாதது, கடை செயல்படாத நேரத்தில், 'ஷோகேஸை' தொட்டால் அலாரம் அடிப்பது போன்ற எவ்வித பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் கடை நிர்வாகம் செய்யவில்லை. இரு செக்யூரிட்டிகளை மட்டுமே நம்பி இருந்துள்ளனர். கடை ஊழியர்களுக்கு தொடர்பு உண்டா என ஒருபுறம் விசாரணை நடக்கிறது. நகை கடையின் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டவர்களின் பெயர், விபரங்களை பெற்று, அவர்கள் குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது.