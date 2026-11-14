தீபத்துாணில் நவ. 24ல் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்ற வேண்டும்; அர்ஜுன் சம்பத்
தீபத்துாணில் நவ. 24ல் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்ற வேண்டும்; அர்ஜுன் சம்பத்
ADDED : நவ 14, 2026 08:28 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:28 PM
திருப்பரங்குன்றத்தில் ஹிந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் கூறியதாவது: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தீபத்துாணில் பல நுாற்றாண்டுகளாக கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வந்தது. இடையில் நின்று போனது. 1980களில் ராமகோபாலன், ராஜகோபாலன், காளிதாஸ் ஒன்றிணைந்து ஒரு இயக்கத்தை ஏற்படுத்தி நீதிமன்றத்தை அணுகினர். நீதிமன்றமும் தீபம் ஏற்றலாம் என உத்தரவிட்டது.
அப்போது இருந்த தர்கா நிர்வாகம் அமைதி கூட்டத்தில் 'தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை' என எழுதிக் கொடுத்தது. தற்போது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். திருப்பரங்குன்றம் கோயில் அறங்காவலர் குழுவில் தீபம் ஏற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்த வெங்கடேசன் எம்.பி.,யின் நண்பரான அழகப்பனை நியமித்துள்ளனர். முதல்வர் திருப்பரங்குன்றத்திற்கு கார்த்திகை தீபத்தன்று வரவேண்டும். நீதிமன்ற உத்தரவை மதித்து அவர் தீபம் ஏற்ற வேண்டும்.
தீபம் ஏற்றுவதை தள்ளிப் போட தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் புது வழக்கு தாக்கல் செய்கிறது. நவ. 22 ல் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள முருக பக்தர்கள் திருப்பரங்குன்றத்தில் கந்த சஷ்டி கவசம் பாராயணம், வேல் வழிபாடு, கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும். நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றும் வகையில் திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் நவ. 24 ல் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்ற வேண்டும். இவ்வாறு அர்ஜுன் சம்பத் கூறினார்.