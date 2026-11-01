மகாதேவ் செயலி சூதாட்ட வழக்கு: முக்கிய குற்றவாளி ஓமனில் இருந்து இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தல்
மகாதேவ் செயலி சூதாட்ட வழக்கு: முக்கிய குற்றவாளி ஓமனில் இருந்து இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தல்
ADDED : நவ 01, 2026 09:04 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:04 PM
புதுடில்லி:
சத்தீஸ்கரை சேர்ந்த சவுரப் சந்திரகர், ரவி உப்பால் ஆகிய இருவரும் இணைந்து, மேற்காசிய நாடான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சை தலைமையிடமாக கொண்டு மகாதேவ் ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலியை நடத்தினர்.
இந்தச் செயலி மூலம் 2019 முதல் 80 ஆயிரம் கோடி ரூபாயை மோசடியாக சம்பாதித்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இது தொடர்பாக சத்தீஸ்கரின் பல்வேறு போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் தொடரப்பட்ட 13 வழக்குகளை சிபிஐக்கு மாற்றி மாநில அரசு உத்தரவிட்டது. குற்றவாளிகள் மீது நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டடன. அவர்களின் சொத்துகளும் முடக்கப்பட்டன.சவுரப் சந்திரசேகருக்கு எதிராக ரெட் கார்னர் நோட்டீசும் பிறப்பிக்கப்பட்டது.
சவுரப் சந்திரசேகர் ஓமனில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அவரை அந்நாட்டு போலீசார் கைது செய்தார். அவரை நாடு கடத்தும்படி சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் ஓமன் அரசிடம் வேண்டுகோள் வைத்தனர். இந்திய அரசின் விசாரணை அமைப்புகள், இன்டர்போல் ஆகியன ஓமன் அரசுடன் இணைந்து செயல்பட்டன.
அவரை நாடு கடத்த ஓமன் ஓப்புக் கொண்டதை தொடர்ந்து சிபிஐ அதிகாரிகள் மஸ்கட் சென்றனர். அங்கிருந்து சவுரப் சந்திரசேகரை நாடு கடத்தி வந்த சிபிஐ அதிகாரிகள் சத்தீஸ்கரின் ராய்ப்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்க உள்ளனர்.