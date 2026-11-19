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சென்னை: கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசின் அங்கீகாரம் பெற்றுத்தர ரூ.100 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்று மோசடி செய்ததாக, கடந்த செப்டம்பரில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸ் வழக்கு பதிவு செய்தது.
வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் அரசகுமார் உள்ளிட்டோர் அளித்த வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில், இவ்வழக்கில் ஐந்தாவது நபராக அன்பில் மகேஷ், கடந்த அக்., 26ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார்.
போலீஸார் அவரை கஸ்டடியில் எடுத்து விசாரித்த நிலையில், தற்போது டிச.,2 வரை நீதிமன்ற காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போது மகேஷை போலீஸ் காவல் விசாரணைக்கு அனுமதிக்குமாறு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். இது விரைவில் விசாரணைக்கு வருகிறது.
தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி லஞ்சம் பெற்ற வழக்கு; மகேஷூக்கு போலீசார் வைத்த 'செக்'
தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி லஞ்சம் பெற்ற வழக்கு; மகேஷூக்கு போலீசார் வைத்த 'செக்'
ADDED : நவ 19, 2026 02:20 PM
ADDED : நவ 19, 2026 02:20 PM
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சென்னை: கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசின் அங்கீகாரம் பெற்றுத்தர ரூ.100 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்று மோசடி செய்ததாக, கடந்த செப்டம்பரில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸ் வழக்கு பதிவு செய்தது.
வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் அரசகுமார் உள்ளிட்டோர் அளித்த வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில், இவ்வழக்கில் ஐந்தாவது நபராக அன்பில் மகேஷ், கடந்த அக்., 26ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார்.
போலீஸார் அவரை கஸ்டடியில் எடுத்து விசாரித்த நிலையில், தற்போது டிச.,2 வரை நீதிமன்ற காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போது மகேஷை போலீஸ் காவல் விசாரணைக்கு அனுமதிக்குமாறு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். இது விரைவில் விசாரணைக்கு வருகிறது.