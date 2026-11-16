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-நமது நிருபர்-
தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில் திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் சிறையில் இருந்து வெளியே வர தற்போது வாய்ப்பு இல்லை. விசாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதால் ஜாமின் வழங்க போலீஸ் தரப்பில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. மகேஷின் ஜாமின் மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து விட்டது.
புழல் சிறையில் இருக்கும் மகேஷை மூன்றாவது முறையாக இன்று (நவம்பர் 16) எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி சந்தித்து பேசினார். இதற்கிடையே மகேஷ் தரப்பில் ஜாமின் கோரிய மேல்முறையீட்டு மனு மீது பதில் அளிக்க போலீசார் அவகாசம் கோரிய நிலையில் நாளை ஐகோர்ட்டில் விசாரணைக்கு வருகிறது.
மூன்றாம் முறையாக புழல் சிறையில் மகேஷூடன் உதயநிதி சந்திப்பு
மூன்றாம் முறையாக புழல் சிறையில் மகேஷூடன் உதயநிதி சந்திப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 02:22 PM
ADDED : நவ 16, 2026 02:22 PM
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-நமது நிருபர்-
தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில் திமுக மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் சிறையில் இருந்து வெளியே வர தற்போது வாய்ப்பு இல்லை. விசாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதால் ஜாமின் வழங்க போலீஸ் தரப்பில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. மகேஷின் ஜாமின் மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து விட்டது.
புழல் சிறையில் இருக்கும் மகேஷை மூன்றாவது முறையாக இன்று (நவம்பர் 16) எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி சந்தித்து பேசினார். இதற்கிடையே மகேஷ் தரப்பில் ஜாமின் கோரிய மேல்முறையீட்டு மனு மீது பதில் அளிக்க போலீசார் அவகாசம் கோரிய நிலையில் நாளை ஐகோர்ட்டில் விசாரணைக்கு வருகிறது.