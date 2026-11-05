வடிவேலு பட காமெடியை போல் 'மாஜி' அமைச்சர் மகேஷ் தரப்பு வாதம்
வடிவேலு பட காமெடியை போல் 'மாஜி' அமைச்சர் மகேஷ் தரப்பு வாதம்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:27 PM
ADDED : நவ 05, 2026 12:21 PM
UPDATED : நவ 05, 2026 12:27 PM ADDED : நவ 05, 2026 12:21 PM
அர்ஜூன், வடிவேலு நடித்த 'மருதமலை' படத்தில் ஒரு காட்சி வரும். திருடனை கோர்ட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லும்படி, கான்ஸ்டபிள் அர்ஜூனுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் தியாகு உத்தரவு போடுவார்.
அப்போது போலீஸ் ஏட்டு வடிவேலு, 'அதிகாரி இருக்கும்போது, கான்ஸ்டபிளுடன் அக்யூஸ்டை அனுப்பி வைக்கிறீர்களா' என்று கேட்பார்.
அப்போது அந்த கைதி, 'நான் ஏட்டய்யா கூடத்தான் போவேன்' என்று அடம் பிடிப்பார்.
அதைப்போன்ற ஒரு வாதத்தை, லஞ்ச ஊழல் வழக்கில் கைதான மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் தரப்பினர், இன்று சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் முன் வைத்தனர்.
ஊழல் வழக்கை விசாரிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இருக்கும்போது, மத்திய குற்றப்பிரிவில் எதற்காக வழக்கு போட்டனர் என்பது அவர்களது வாதம்.
ஜாமின் கோரிய மனு மீதான வாதத்தில் இவ்வாறு தெரிவித்தனர். விசாரணை அதிகாரியாக இருக்க வேண்டியவர் யார், இருக்கக்கூடாதவர் யார் என்பதை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் முடிவு செய்வதைப் போல் இருக்கிறது இந்த வாதம் என்கின்றனர், வக்கீல்கள்.
'மகேஷ் கறை படியாத கரங்களுக்கு சொந்தக்காரர்' என்றும் வாதத்தின்போது அவர் தரப்பு வக்கீல் தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.