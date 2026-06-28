திமுக எம்எல்ஏக்கள் பலர் அதிருப்தி; ராஜினாமா செய்தாலும் ஆச்சரியமில்லை: அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
திமுக எம்எல்ஏக்கள் பலர் அதிருப்தி; ராஜினாமா செய்தாலும் ஆச்சரியமில்லை: அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
ADDED : ஜூன் 28, 2026 09:39 PM
ADDED : ஜூன் 28, 2026 09:39 PM
மதுரை: “தி.மு.க.,வில் பல எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர். அவர்கள் ராஜினாமா செய்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை,” என த.வெ.க.,வை சேர்ந்த மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரையை அடுத்த மேலுாரில் அவர் அளித்த பேட்டி: தி.மு.க.,வை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு தொடர்பான ஊழல் ஆதாரங்கள் கிடைத்ததால் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது. தி.மு.க., அ.தி.மு.க., இரு கட்சிகளும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்து வருகின்றன. கட்சிகளில் இருந்து நிர்வாகிகள் வெளியேறுவதற்கு இதுவே காரணம்.
தி.மு.க.,வில் பல எம்.எல்.ஏ., க்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர். அவர்கள், ராஜினாமா செய்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. இயற்கை வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் எந்தவித சமரசமும் இருக்காது. கிரானைட் வழக்குகளில் அரசு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து வழக்கை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.