வயநாட்டில் கனமழையால் நிலச்சரிவு: 5 பேர் பலி
வயநாட்டில் கனமழையால் நிலச்சரிவு: 5 பேர் பலி
UPDATED : ஜூலை 07, 2026 04:56 PM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 12:59 PM
UPDATED : ஜூலை 07, 2026 04:56 PM ADDED : ஜூலை 07, 2026 12:59 PM
திருவனந்தபுரம்: கேரளா வயநாடு மேப்பாடி அருகே கல்லடியில் சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் இடத்தில் கனமழையால் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. இடிபாடுகளில் சிக்கிய தொழிலாளர்கள் 20 பேரில் 5 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். எஞ்சியவர்களை மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.
கேரள மாநிலம் வயநாடு அருகே கல்லடியில் பகுதியில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு பெரும் விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெறும் பகுதியில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், சிக்கிய தொழிலாளர்களில் 5 பேர் உயிரிழந்தனர். மற்றவர்களை, மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. மண்ணிற்கு அடியில் சிக்கிய தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணி துவக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக தீயணைப்பு துறை, பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்துள்ளனர்.
கடந்த சில நாட்களாக தென்மேற்கு பருவமழை, வயநாடு பகுதியில் அதிகரித்துள்ளதால் இந்த மண்சரிவு ஏற்பட்டு இருக்கிறது. வயநாடு மேப்பாடி அருகே சூரல்மலை பகுதியில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஏற்பட்ட மண் சரிவில் குடியிருப்புகள் பாதிக்கப்பட்டதுடன், 400க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். தற்போது மீண்டும் மண்சரிந்து விபத்து ஏற்பட்டு இருப்பது வயநாடு பகுதியில் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பிரியங்கா இரங்கல்
இது தொடர்பாக வயநாடு தொகுதி எம்பி பிரியங்கா வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: நிலச்சரிவில் சிக்கியவர்களை மீட்கும்பணிகள் நடந்து வருகிறது. முதல்வர் சதீஷன் கண்காணித்து வருகின்றனர். போலீசார், தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்புப்படையினர் மீட்புப்பணியில் ஈ டுபட்டுள்ளனர். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மோசமான நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் துணை நிற்கிறோம். இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியாதவர்களுக்காக கடவுளை வேண்டிக் கொள்கிறேன். மீட்புப்படையினர் மீட்கும் வரை அவர்கள்தைரியமுடன் இருக்க வேண்டும். காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் , மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வழிமுறைகளை பின்பற்றி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
கொட்டியது கனமழை
வயநாடு மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்கிறது. இன்று காலை 8 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொட்டிய கனமழை விவரம் மில்லி மீட்டரில்
* மேப்பாடி- 226
* எலம்பிலேரி- 21
* லக்கிடி- 210
* புத்துமலா- 202
* கல்லடி- 188
* நீராவரம்-180
* அலட்டில் வட்டொலி- 172
* கன்ஹோம்-170
* நீலிக்காப்பு- 160
* கப்பிக்களம்- 152
* வல்லம்தோடு- 147
* மங்கலசேரி மலை- 144
* மீனங்காடி- 143
* பாணாசுரா- 140
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வயநாட்டில் பயங்கர நிலச்சரிவு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரடி ஒளிபரப்பு