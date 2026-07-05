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அதிமுகவில் இருந்து இன்னும் பல பேர் தவெகவுக்கு வருவார்கள்; செங்கோட்டையன்

அதிமுகவில் இருந்து இன்னும் பல பேர் தவெகவுக்கு வருவார்கள்; செங்கோட்டையன்

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 05:25 PM

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 05:25 PM

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கோவை: அதிமுகவில் இருந்து இன்னும் பல பேர் தவெகவில் இணைவார்கள் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

அவரது பேட்டி;

கோவையில் அதிமுகவினர் எத்தனை பேர் தவெகவில் இணைகின்றனர் என்பதை பொறுத்திருந்து பாருங்கள். அப்போதுதான் தெரியும். முதல்வர் விஜய் நல்லாட்சி நடத்துவார், எல்லோரையும் அரவணைப்பார், அவர் பின்னாலே நாம் அணிவகுப்போம் என்று சேருகின்றனர்.

அதிமுகவை பொறுத்தவரையில் தவறான கொள்கையால் ஏறபட்டதின் விளைவு தான் இன்று அக்கட்சியில் இருந்து பலபேர் தவெகவுக்கு வருகின்றனர்.

ஆட்சி அமைக்க 118 பேர் வேண்டும் கவர்னர் சொன்ன உடனேயே அதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுத்துக் கொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் திமுகவை இணைத்து, அதிமுகவில் முதல்வராக வரலாம் என்று இபிஎஸ் முயற்சியை மேற்கொண்டது உண்மை. உலகம் தெரிந்த ஒன்று.

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் புதுச்சேரியில் தங்கியிருந்த போது சதித்திட்டம் நடைபெற்றது. ஜெயலலிதாவை சிறையில் தள்ளியவர்கள், எம்ஜிஆருக்கும் பல சிக்கல்களை தந்தவர்கள் திமுகவினர். இபிஎஸ் எதிர்க்கட்சியினருடன் கூட்டு வைத்திருந்தார். இப்போது அது வெட்ட வெளிச்சமாகிவிட்டது. அதன் விளைவாகத் தான் தவெகவில் சேருகின்றனர். இன்னும் பலபேர் வருவார்கள்.

இவ்வாறு செங்கோட்டையன் கூறினார்.

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