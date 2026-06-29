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வெனிசுலாவில் கோரத்தாண்டவமாடிய நிலநடுக்கம்: செயற்கைக்கோள் படங்களில் வெளிவந்த பேரழிவுக்காட்சிகள்!

வெனிசுலாவில் கோரத்தாண்டவமாடிய நிலநடுக்கம்: செயற்கைக்கோள் படங்களில் வெளிவந்த பேரழிவுக்காட்சிகள்!

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UPDATED : ஜூன் 29, 2026 10:59 AM

ADDED : ஜூன் 29, 2026 10:57 AM

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UPDATED : ஜூன் 29, 2026 10:59 AM ADDED : ஜூன் 29, 2026 10:57 AM

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​காரகாஸ்: வெனிசுலாவில் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட இரண்டு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களால் ஏற்பட்ட பேரழிவு காட்சிகள், செயற்கைக்கோள் படங்கள் மூலம் வெளியாகி உலகை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளன.

கடந்த 24ம் தேதி, தென் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலாவின் தலைநகர் கராகசுக்கு மேற்கே, 160 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள மொரோன் கடற்கரை பகுதிக்கு அருகில், 39 வினாடி இடைவெளியில் அடுத்தடுத்து இரண்டு நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. முதல் நிலநடுக்கம் 7.2 ரிக்டர் அளவுக்கு, தரையில் இருந்து 26 கி.மீ., ஆழத்தில் ஏற்பட்டது. இரண்டாவது நிலநடுக்கம் 7.5 ரிக்டர் அளவுக்கு, 10 கி.மீ., ஆழத்தில் பதிவானது. இதில், நாடு முழுவதும் கடுமையான சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த 125 ஆண்டுகளில் வெனிசுலாவைத் தாக்கிய மிக மோசமான நிலநடுக்கமாக இது கருதப்படுகிறது.

​இந்நிலையில், விண்வெளியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அதிநவீன செயற்கைக்கோள் படங்கள், அந்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள கோரப் பேரழிவை உலகிற்கு வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளன.​

அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் தரைமட்டம்:


வெளியாகியுள்ள செயற்கைக்கோள் படங்களில், தலைநகர் காரகாசுக்கு அருகிலுள்ள கடலோர நகரங்களான லா குவைரா, காராபெலெடா மற்றும் பிளேயா கிராண்டே போன்ற பகுதிகள் முற்றிலும் உருக்குலைந்து போயிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. நிலநடுக்கத்திற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய படங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, கம்பீரமாக நின்றுகொண்டிருந்த பல அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், சொகுசு விடுதிகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் வெறும் இடிபாடுகளாகவும், தரைமட்டமான சாம்பல் மேடாகவும் காட்சியளிக்கின்றன.

அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள்:


தற்போதைய அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களின்படி, இந்த நிலநடுக்கத்தால் இதுவரை 1,430க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 3,200க்கும் அதிகமானோர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும், பல்லாயிரக்கணக்கானோர் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி மாயமாகியுள்ளனர். மீட்புப் பணிக்கான மிக முக்கிய 72 மணி நேர அவகாசம், கடந்துவிட்டதால், உயிரிழப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.

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