சூரிய பகவானின் அருளால் அனைவரது வாழ்வும் ஒளிபெறட்டும்; பிரதமர் மோடி
சூரிய பகவானின் அருளால் அனைவரது வாழ்வும் ஒளிபெறட்டும்; பிரதமர் மோடி
UPDATED : நவ 15, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:41 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 05:21 PM ADDED : நவ 15, 2026 04:41 PM
-நமது நிருபர்-
பீஹார், உத்தர பிரதேசம், உத்தரகண்ட் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் 4 நாள் சத் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. விழாவின் முக்கிய நாட்களில் பக்தர்கள் ஆறுகள் மற்றும் குளங்கள் போன்ற நீர்நிலைகளில் புனித நீராடுவார்கள். மாலையில் மறையும் சூரியனுக்கும், மறுநாள் அதிகாலையில் உதிக்கும் சூரியனுக்கும் வழிபாடு நடத்துவார்கள்.
நான்கு நாட்கள் கொண்டாடப்படும் இந்தப் பண்டிகையில், இன்று மாலை மறையும் சூரிய பகவானுக்கு நீர்நிலையில் நின்று வழிபாடு செய்யப்படும். இது குறித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 'சத் பண்டிகை 3ம் நாளான இன்று நன்னாளில், எனது சக நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துகள்.
இயற்கையை வழிபடும் இந்த புனிதமான நிகழ்வு, அனைவரிடமும் புதிய விழிப்புணர்வையும் புத்துணர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தட்டும்; சமூகத்தில் நல்லிணக்கத்தையும் ஒற்றுமையையும் மேலும் பலப்படுத்தட்டும். சூரிய பகவானின் அருளால் அனைவரது வாழ்வும் ஒளிபெறட்டும்' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.