இன்பமும், ஆரோக்கியமும் நிலைத்திருக்க வேண்டும்; அரசியல் தலைவர்களின் தீபாவளி வாழ்த்து
இன்பமும், ஆரோக்கியமும் நிலைத்திருக்க வேண்டும்; அரசியல் தலைவர்களின் தீபாவளி வாழ்த்து
ADDED : நவ 08, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 08, 2026 09:50 AM
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள், மக்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு வாழ்த்து; இந்தியாவிலும், வெளிநாடுகளிலும் வாழும் அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இராவணனை வென்ற பிறகு அயோத்திக்குத் திரும்பிய ஸ்ரீராமரின் வருகையை கொண்டாடும் பண்டிகையே தீபாவளி திருநாளாகும்.
நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனின் வாழ்விலும், ஆரோக்கியமும் நிலைத்திருக்க வேண்டும். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.சமத்துவம், சகோதரத்துவக் கொள்கைகள், தேசபக்தி உணர்வால் ஈர்க்கப்பட்ட நமது இளைய தலைமுறையினர், வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்க முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும், இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கவர்னர் அர்லேகரின் வாழ்த்து; இனிய தீபாவளித் திருநாளை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும், இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் உலகெங்கிலும் வாழும் இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் எனது இதயம் கனிந்த நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இனிய நன்னாள் ஒவ்வொருவரின் இல்லத்திலும் மகிழ்ச்சி, அமைதி, வளம் ஆகியவற்றை நிறைத்திடட்டும். தீபாவளியின் உன்னத உணர்வு, சவால்களை எதிர்கொள்ளும் மனவலிமையை நமக்கு அளித்து, சமூகத் தீமைகளை அகற்றி, சகோதரத்துவ உணர்வை வலுப்படுத்தி, அமைதியான, முன்னேற்றமிக்க, வளமான சமுதாயத்தை உருவாக்கிட நம்மை ஊக்குவிக்கட்டும்.
இந்நன்னாளில், ஒற்றுமை, பரஸ்பர மரியாதை மற்றும் மனிதநேயத் தொண்டு ஆகிய உயரிய இலட்சியங்களைப் போற்றிப் பாதுகாத்து, வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் மற்றும் வளர்ச்சியடைந்த தமிழம் என்ற இலக்கை எட்டுவதற்கு நமது பங்களிப்பை முழுமையாக வழங்கிட உறுதியேற்போம். தீபாவளியின் தெய்வீக ஒளி அனைவரது வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி, நல்ல உடல்நலம், வெற்றி மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டு வரட்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
காங்., எம்பி ராகுல் வாழ்த்து; அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள். மகிழ்ச்சி மற்றும் வளத்தின் தீபங்கள் ஒவ்வொரு இல்லத்தையும் ஒளிரச் செய்யட்டும். இந்த புனிதமான திருநாள் நாடு முழுதும் உள்ள அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி, அமைதி, நல்லிணக்கம, புதிய நம்பிக்கைகளின் ஒளியைக் கொண்டுவரப் பிரார்த்திக்கிறேன். இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இபிஎஸ் வாழ்த்து; தீபத் திருநாளாம் தீபாவளி பண்டிகையை உவகையுடனும், உற்சாகத்துடனும் கொண்டாடி மகிழும் அன்பிற்கினிய தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் எனது உளங்கனிந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
இந்த தீபாவளி திருநாளில், மக்கள் அனைவரது வாழ்விலும் இன்பம் பெருகிட, செல்வம் செழித்திட இறைவனின் அருள் கிடைக்கட்டும். இன்று பெருகும் இன்பம் அனைவரிடமும் என்றும் நிலைக்கட்டும். தீபங்கள் ஒளிர்வதுபோல் மக்களின் வாழ்வும் ஒளிரட்டும். மக்கள் அனைவரும் எல்லா வளமும், நலமும் பெற்று இன்புற்று வாழ்ந்திட எல்லாம் வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்தித்து, அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளை மீண்டும் ஒருமுறை உரித்தாக்கிக்கொள்கிறேன்.
அண்ணாமலை வாழ்த்து; அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளித் திருநாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தீமைகள் அகன்று, நன்மைகள் பெருகி, ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும், செழிப்பும் நிறைந்திடட்டும். அனைவரது வாழ்விலும் புதிய நம்பிக்கைகளும், இனிய மாற்றங்களும் மலரட்டும்.
அனைவரும் குடும்பத்தினருடனும் உற்றார் உறவினர்களுடனும், உரிய பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகளைக் கடைப்பிடித்து, பட்டாசுகளை வெடித்து, மகிழ்ச்சியுடனும் பாதுகாப்புடனும் தீபாவளித் திருநாளைக் கொண்டாடி மகிழ வாழ்த்துக்கள். இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.