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இடைத்தேர்தலில்﻿ மதிமுக போட்டியிடாது: வைகோ அறிவிப்பு

இடைத்தேர்தலில்﻿ மதிமுக போட்டியிடாது: வைகோ அறிவிப்பு

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ADDED : ஜூலை 03, 2026 06:23 AM

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ADDED : ஜூலை 03, 2026 06:23 AM

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திருநெல்வேலி: தமிழகத்தில் நடக்க உள்ள ஏழு தொகுதி இடைத்தேர்தலில், ம.தி.மு.க., போட்டியிடாது என ம.தி.மு.க., பொதுச் செயலர் வைகோ கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர், நேற்று திருநெல்வேலியில் அளித்த பேட்டி: கடந்த காலத்தில் எங்களை உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட தி.மு.க., நிர்ப்பந்தித்தது. அ.தி.மு.க., ஆட்சி அமைக்க, தி.மு.க., வெளியிலிருந்து ஆதரவு அளிக்க முடிவு செய்ததாக கூறப்பட்டது.

அது உண்மை எனில், இதை விட பெரிய அரசியல் மோசடி இருக்க முடியாது. ம.தி.மு.க.,வில் இருந்து விலகியவர்கள் என் முதுகில் குத்தவில்லை; நேரடியாக நெஞ்சில் குத்தி விட்டனர். அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் வாழ்க. சென்றவர்களை விமர்சிப்பது என் வழக்கமல்ல. விலகிய பலர் மீண்டும் என்னை சந்தித்துள்ளனர்.

தமிழக வெற்றி கழகத்தை திராவிட இயக்கத்தின் ஓர் அங்கமாகவே பார்க்கிறேன். முதல்வர் விஜய், லஞ்சமில்லாத ஆட்சியை வழங்கி வருகிறார்.

'கமிஷன்' கலாசாரத்தை முதல்வர் விஜய் ஒழித்துள்ளார். தமிழகத்தில் நடக்க உள்ள ஏழு தொகுதி இடைத்தேர்தலில், ம.தி.மு.க., போட்டியிடாது. எதிர்கால தேர்தல்களில் சுயேச்சை சின்னத்தில் போட்டியிடவும் தயாராக உள்ளோம்.

வரும் ஆக., 4ல் டில்லியில் நடைபெற உள்ள, என் பார்லிமென்ட் உரைகள் அடங்கிய ஆங்கில நுால் வெளியீட்டு விழாவில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கிறார். இவ்வாறு வைகோ கூறினார்.

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