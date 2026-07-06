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/செய்திகள்/உலகம்/ மருந்து விலை ரூ.42 ஆயிரம், டாக்டர் பீஸ் ரூ.23 ஆயிரம்: அமெரிக்க மருத்துவம் குறித்து இந்தியர் அதிர்ச்சி

மருந்து விலை ரூ.42 ஆயிரம், டாக்டர் பீஸ் ரூ.23 ஆயிரம்: அமெரிக்க மருத்துவம் குறித்து இந்தியர் அதிர்ச்சி

மருந்து விலை ரூ.42 ஆயிரம், டாக்டர் பீஸ் ரூ.23 ஆயிரம்: அமெரிக்க மருத்துவம் குறித்து இந்தியர் அதிர்ச்சி

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ADDED : ஜூலை 06, 2026 06:07 PM

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ADDED : ஜூலை 06, 2026 06:07 PM

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வாஷிங்டன்: இந்தியாவில் 2,500 ரூபாய் மதிப்புள்ள மருந்து அமெரிக்காவில் 42 ஆயிரம் ரூபாய் வசூலிக்கப்படுவதாக அங்கு குடியேறிய இந்தியர் ஒருவர் வெளியிட்ட சமூக வலைதளப்பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி உள்ளது.

இது தொடர்பாக அமெரிக்காவின் சியாட்டிலில் 2 மாதமாக தங்கியிருந்து ஆதிர் சின்ஹா என்பவர் வெளியிட்ட சமூக வலைதளப்பதவில் கூறியுள்ளதாவது:

'' சுவாச பிரச்னைக்கு இந்தியாவில் டாக்டர் பரிந்துரை செய்த மருந்து தீர்ந்துவிட்டது. இதனால், சுவாச பிரச்னை தொடர்பான நிபுணத்துவம் பெற்ற டாக்டரை சந்திக்க ஏற்பாடு செய்யும்படி எனது மகளிடம் தெரிவித்தேன். முதலில் பொது மருத்துவம் அளிக்கும் டாக்டரை சந்தித்தோம். அதுவும் ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு வீடியோ அழைப்பு மூலமே சந்தித்தோம்.

எங்களிடம் 10 நிமிடம் மொபைல்போனில் டாக்டர் பேசினார். மனைவியின் பிரச்னையை புரிந்து கொண்டதாக தெரிவித்த அவர், அதற்கு மருந்துகளை பரிந்துரை செய்தார்.

இருப்பினும், மருந்து உடனடியாக கிடைக்காது எனத் தெரிவித்த டாக்டர், கிடைக்க 4-5 நாள் ஆகும் எனத் தெரிவித்தார். கடைசியாக 5வது நாள் மருந்து கிடைத்தது.

சிப்லா என்ற அந்த மருந்தில் மேட் இன் இந்தியா என அச்சிடப்பட்டு இருந்தது. மருந்தின் விலையில் பாதியை மருத்துவ காப்பீடு அளிக்கும் நிறுவனம் அளித்தது. எஞ்சிய ரூ.21 ஆயிரத்தை செலுத்தினேன். இந்தியாவில் சுமார் 2,500 ரூபாய் மதிப்புள்ள மருந்தின் விலை அமெரிக்காவில் 42 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்தியாவில் அருகில் உள்ள மருந்து கடைகளில் எளிதாக கிடைக்கும் அந்த மருந்து எங்களுக்கு தாமதமாக கிடைத்தது. ஒரு வாரம் கழித்து, டாக்டர் கட்டணமாக 23 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் செலுத்தினோம்.

ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு இந்தியா ஒரு சிறந்த இடம். இந்திய நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு கிடைக்கும் பல வசதிகளை வெளிநாடுகளில் பெறுவது கடினம் அல்லது செலவு அதிகமாக உள்ளது. உங்கள் ஓய்வுக் காலத்தில் இந்தியாவில் வாழ்வதை ஒரு பாக்கியமாகக் கருதுங்கள்.

சிறந்த வாழ்க்கையை தேடி நாம் பெரும்பாலும் வெளிநாடுகளை செல்கிறோம். ஆனால், சிந்தித்து பார்த்தால், லண்டன் அல்லது நியூயார்க்கில் உள்ள கோடீஸ்வரர்களுக்கு கிடைக்காத சில அன்றாட வசதிகள் இந்தியாவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு எளிதாக கிடைக்கின்றன எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த பதிவு தற்போது வைரலாகி உள்ளது.

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