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மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சித்திர ரத கவி கல் இடிப்பு: பக்தர்கள் அதிர்ச்சி

மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சித்திர ரத கவி கல் இடிப்பு: பக்தர்கள் அதிர்ச்சி

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ADDED : ஆக 03, 2026 08:27 PM

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ADDED : ஆக 03, 2026 08:27 PM

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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில், திருப்பணி என்ற பெயரில் தேர் வடிவிலான திருஞானசம்பந்தரின் பாடல் இடம் பெற்ற, சித்திர ரத கவி கல் இடிக்கப்பட்டது, பக்தர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

இக்கோவில் கும்பாபிஷேகம், செப்., 17ல் நடக்கிறது. திருப்பணிகள் நடக்கும் நிலையில், 2018 பிப்., 2ல் தீப்பற்றிய, வீரவசந்தராயர் மண்டபம் சீரமைப்பு பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மண்டபத்தையொட்டி பசுபதீஸ்வரர் சன்னிதி உள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியில், திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருஏழுகூற்றிருக்கையின் சித்திர கவி, தேர் வடிவில் மார்பிள் கல்லில் செதுக்கப்பட்டு ஒட்டப்பட்டிருந்தது.

திருப்பணி என்ற பெயரில், சித்திர ரத கவி கல்லையும், அருகில் உள்ள சுவரையும் இடித்து விட்டதாக, ஹிந்து அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.

ஆலயம் காப்போம் ஒருங்கிணைப்பாளர் தினகரன் கூறுகையில், ''எதற்காக, யார் இதை உடைத்தார்கள் என்பது குறித்து விசாரிக்க வேண்டும். திருப்பணி என்ற பெயரில் பழமைகளை சிதைப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. கோவிலின் பாதுகாப்பையும், பழமையையும் சிதைப்பதை ஏற்க முடியாது,'' என்றார்.

கோவில் தரப்பில் கேட்டபோது, ''வீரவசந்தராயர் மண்டபம் சீரமைப்பு பணிக்காக துாண்கள் கொண்டு வருவதற்காக சுவர் உடைக்கப்பட்டது. விரைவில் பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கப்படும். தேர் வடிவிலான சித்திர கவியும் புதிதாக அமைக்கப்படும்,'' என்றனர்.

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