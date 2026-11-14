ரஷ்யா, சீனா அதிபர்களை சந்திக்கிறார் டிரம்ப்; அணு ஆயுத பரவல் தடுக்க முத்தரப்பு பேச்சு
ரஷ்யா, சீனா அதிபர்களை சந்திக்கிறார் டிரம்ப்; அணு ஆயுத பரவல் தடுக்க முத்தரப்பு பேச்சு
UPDATED : நவ 14, 2026 01:23 PM
ADDED : நவ 14, 2026 01:18 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 01:23 PM ADDED : நவ 14, 2026 01:18 PM
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ரஷ்ய அதிபர் புடின், சீன அதிபர் ஜி ஆகியோர் அடுத்த வாரம் சீனாவின் ஷென்ஷென் நகரில் சந்தித்து பேச்சு நடத்துகின்றனர்.
இந்த தகவலை, வெள்ளை மாளிகை அதிகாரிகள் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
ஆசியா பசுபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் மாநாட்டை முன்னிட்டு இந்த சந்திப்பு நடக்கிறது.
அணு ஆயுத குறைப்பு, ஈரான் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்கப்படலாம் என்றும், உக்ரைன் பற்றி விவாதிக்க வாய்ப்பில்லை என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அமெரிக்கா, ரஷ்யா இடையிலான அணு ஆயுத கட்டுப்பாடு ஒப்பந்தம், இந்தாண்டு பிப்ரவரியில் காலாவதி ஆனது. தாமதம் இன்றி மீண்டும் ஒப்பந்தத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ளும்படி, இரு நாடுகளையும் ஐநா வலியுறுத்தியது.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், 'பழைய ஒப்பந்தத்தை காட்டிலும் சிறப்பான புதிய ஒப்பந்தம் செய்யப்படும். அணு ஆயுதங்களை அதிகரிக்கும் சீனாவும் ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்படும்' என்று தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தாண்டு ஜனவரி மாத நிலவரப்படி, ரஷ்யாவிடம் 5420 அணு ஆயுதங்கள் உள்ளன. அமெரிக்காவிடம் 5042, சீனாவிடம் 620, பிரான்ஸ் நாட்டிடம் 370, பிரிட்டனிடம் 190, இஸ்ரேலிடம் 90, வடகொரியாவிடம் 60 அணு ஆயுதங்கள் உள்ளன.
டிரம்ப் தன் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நடக்கும் ஆசியான் மாநாட்டிலும் பங்கேற்கிறார்.