'நிலவு தூங்கும் நேரம் நினைவு தூங்கிடாது...': மறக்க முடியாத எஸ் ஜானகியின் முத்தாய்ப்பான பாடல்கள்!
'நிலவு தூங்கும் நேரம் நினைவு தூங்கிடாது...': மறக்க முடியாத எஸ் ஜானகியின் முத்தாய்ப்பான பாடல்கள்!
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 10:37 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:27 PM
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 10:37 PM ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:27 PM
- நமது நிருபர் -
தேன் குரலால் ரசிகர்களை கட்டிப்போட்டு, 17 மொழிகளில் 48000 பாடல்களை பாடி சாதனைபடைத்தவர் இசையரசி எஸ் ஜானகி. தமிழில் அவரது பிரபலமான தனியிசை மற்றும் டூயட் பாடல்களை இங்கே காணலாம்....
முத்தாய்ப்பான தனிப்பாடல்கள்
1. சிங்கார வேலனே தேவா - கொஞ்சும் சலங்கை
2. தூக்கம் உன் கண்களை தழுவட்டுமே - ஆலயமணி
3. ஜல் ஜல் ஜல் எனும் சலங்கை ஒலி - பாசம்
4. என் அன்னை செய்த பாவம் - சுமைதாங்கி
5. கண்ணன் மணநிலையே - தெய்வத்தின் தெய்வம்
6. உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் - அவளுக்கென்று ஓர் மனம்
7.கண்ணிலே என்ன உண்டு - அவள் ஒரு தொடர்கதை
8. இப்படி ஓர் தாலாட்டு பாடவா - அவர்கள்
9. பட்டுவண்ண ரோசாவாம் - கன்னிப் பருவத்திலே
10. மச்சான பாத்தீங்களா - அன்னக்கிளி
11. கண்டேன் எங்கும் - காற்றினிலே வரும் கீதம்
12. அடடட மாமக்கிளிலே - சிட்டுக்குருவி
13. கலீர் கலீ - தேவதை
14. செந்தூரப் பூவே - 16 வயதினிலே
15. குயிலே கவிக்குயிலே - கவிக்குயில்
16. வசந்த கால கோலங்கள் - தியாகம்
17. தெனனிலங்கை மங்கை - மோகனப் புன்னகை
18. மாதா உன் கோவிலில் - அச்சாணி
19. புத்தம் புது காலை - அலைகள் ஓய்வதில்லை
20. புவரசம் பூ பூத்தாச்சு - கிழக்கே போகும் ரயில்
21. ஏழிசை கீதமே - ரசிகன் ஒரு ரசிகை
22 .பொன் வானம் மண்ணில் - இன்று நீ நாளை நான்
23. நாதம் என் ஜீவனே - காதல் ஓவியம்
24. ஆனந்தம் ஆனந்தம் நீ தந்தது - பூட்டாத பூட்டுக்கள்
25. எண்ணத்தில் ஏதோ நில் என்றது - கல்லுக்குள் ஈரம்
26. எந்தன் கண்ணில் ஏழுலகங்கள் - குரு
27. தூரத்தில் நான் கண்ட உன் முகம் - நிழல்கள்
28. காற்றில் எந்தன் கீதம் - ஜானி
29. அழகு ஆயிரம் உலகம் முழுவதும் - உல்லாசப் பறவைகள்
30. எந்த பூவிலும் வாசம் - முரட்டுக்காளை
31. பொன்மேனி உருகுதே - மூன்றாம் பிறை
32. அழகிய கண்ணே - உதிரிப் பூக்கள்
33. ராசாவே உன்ன நம்பி - முதல் மரியாதை
34.ராதா அழைக்கிறாள் - தெற்கத்தி கள்ளன்
35. தாயும் நானே தங்க இளமானே - எங்கேயோ கேட்ட குரல்
36. பிள்ளை நிலா இரண்டும் வெள்ளை நிலா - நீங்கள் கேட்டவை
37. என்னப் பாட சொல்லாதே - ஆண் பாவம்
38. மலரே மலரே உல்லாசம் - உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
39. பூங்காற்றே தீண்டாதே - குங்குமச்சிமிழ்
40. ஊருசனம் தூங்கிருச்சு - மெல்ல திறந்தது கதவு
41. பாடவா உன் பாடலை - நான் பாடும் பாடல்
42. மந்திப் புன்னகையோ - மந்திரப் புன்னகை
43. பகலிலே ஒரு நிலவினை கண்டேன் - நினைவே ஒரு சங்கீதம்
44. ஒரு பூங்காவனம் - அக்னி நட்சத்திரம்
45. தாலாட்டும் பூங்காற்று - கோபுர வாசலிலே
46. சின்ன சின்ன வண்ணக் குயில் - மௌன ராகம்
47. வந்தது வந்தது நெஞ்சினில் - கிளிப்பேச்சு கேட்கவா
48. கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான் - ரெட்டை வால் குருவி
49. சின்னத் தாயவள் - தளபதி
50. இஞ்சி இடுப்பழகா - தேவர் மகன்
51. கண்மணி அன்போடு காதலன் - குணா
52. மார்கழி திங்கள் அல்லவா - சங்கமம்
எஸ் ஜானகி பாடிய ஜோடிப் பாடல்களில் சில முத்தான பாடல்கள்
1. சித்திரமே நில்லடி முத்தமிட்டால் என்னடி - வெண்ணிற ஆடை
2. எந்தன் பருவத்தின் கேள்விக்கு பதிலென்ன - சுமைதாங்கி
3. பூஜைக்கு வந்த மலரே வா - பாதகாணிக்கை
4. மாம்பழத்து வண்டு - சுமைதாங்கி
5. ஆண்டொன்று போனால் - போலீஸ்காரன் மகள்
6. இந்த மன்றத்தில் ஓடிவரும் - போலீஸ்காரன் மகள்
7. சின்னஞ்சிறிய வண்ணப் பறவை - குங்குமம்
8. கூந்தலிலே நெய் தடவி - கல்யாண ஊர்வலம்
9. காலத்தை வென்றவன் நீ - அடிமைப் பெண்
10. நீல நிறம் வானுக்கும் - என் அண்ணன்
11. அழகுக்கு மறு பெயர் பெண்ணா - அன்னமிட்ட கை
12. ஆனந்தம் இன்று ஆரம்பம் - இதய வீணை
13. உலகம் அழகு கலைகளின் சுரங்கம் - உலகம் சுற்றும் வாலிபன்
14. கொஞ்ச நேரம் என்னை மறந்தேன் - சிரித்து வாழ வேண்டும்
15. அங்கே வருவது யாரோ - நேற்று இன்று நாளை
16. தேன் சிந்துதே வானம் - பொண்ணுக்கு தங்க மனசு
17. சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் - சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்
18. நான் பேச வந்தேன் - பாலூட்டி வளர்த்த கிளி
19. மலரே குறிஞ்சி மலரே - டாக்டர் சிவா
20. அந்தப்புரத்தில் ஒரு மகராணி - தீபம்
21. இந்த மின்மினிக்கு கண்ணில் ஒரு - சிகப்பு ரோஜாக்கள்
22. நினைவோ ஒரு பறவை - சிகப்பு ரோஜாக்கள்
23. ஒரு வானவில் போலே - காற்றினிலே வரும் கீதம்
24. எங்கும் நிறைந்த இயற்கையில் - இது எப்படி இருக்கு
25. ஆழக்கடலில் தேடிய முத்து - சட்டம் என் கையில்
26. ஹே… பாடல் ஒன்று - ப்ரியா
27. டாடி டாடி ஓ மை டாடி - மௌன கீதங்கள்
28. ஒரு நாள் உன்னோடு ஒரு நாள் - உறவாடும் நெஞ்சம்
29. கண்மனியே காதல் என்பது - ஆறிலிருந்து அறுபது வரை
30. ஆகாய கங்கை - தர்மயுத்தம்
31. எங்கெங்கோ செல்லும் - பட்டாக்கத்தி பைரவன்
32. பருவமே புதிய பாடல் பாடு - நெஞ்சத்தை கிள்ளாதே
33. அந்தி மழை பொழிகிறது - ராஜபார்வை
34. தாலாட்டுதே வானம் - கடல்மீன்கள்
35. வெள்ளை புறா ஒன்று - புதுக்கவிதை
36. ரோஜாவை தாலாட்டும் தென்றல் - நினைவெல்லாம் நித்யா
37. சந்தனக் காற்றே செந்தமிழ் ஊற்றே - தனிக்காட்டு ராஜா
38. பொத்தி வச்ச மல்லிகை மொட்டு - மண்வாசனை
39. ராத்திரியில் பூத்திருக்கும் தாமரைதான் - தங்கமகன்
40. இசை மேடையில் இன்ப வேளையில் - இளமைக் காலங்கள்
41. நிலவொன்று கண்டேன் உன் கண்களில் - கைராசிக்காரன்
42. பூங்காற்று திரும்புமா - முதல் மரியாதை
43. கண்மணியே பேசு - காக்கி சட்டை
44. பூமாலையே தோள் சேரவா - பகல் நிலவு
45. மாலைக் கருக்களில் சோலைக் கருங்குயில் - நீதியின் மறுபக்கம்
46. தென்றல் வந்து என்னைத் தொடும் - தென்றலே என்னைத் தொடு
47. எங்கே என் ஜீவனே - உயர்ந்த உள்ளம்
48. பூவ எடுத்து ஒரு மால - அம்மன் கோயில் கிழக்காலே
49. கொடியிலே மல்லிய பூ - கடலோரக் கவிதைகள்
50. தேடும் கண் பார்வை - மெல்ல திறந்தது கதவு
51. நிலவு தூங்கும் நேரம் - குங்குமச்சிமிழ்
52. எந்தன் நெஞ்சில் நீங்காத - கலைஞன்
53. ஒரு சந்தனக் காட்டுக்குள்ளே - எல்லாமே என் ராசாதான்
54. நெஞ்சினிலே நெஞ்சினிலே - உயிரே
55. முதல்வனே முதல்வனே - முதல்வன்
56. காதல் கடிதம் - ஜோடி
57. அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மா - வேலையில்லா பட்டதாரி