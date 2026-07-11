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/செய்திகள்/தமிழகம்/'நிலவு தூங்கும் நேரம் நினைவு தூங்கிடாது...': மறக்க முடியாத எஸ் ஜானகியின் முத்தாய்ப்பான பாடல்கள்!

'நிலவு தூங்கும் நேரம் நினைவு தூங்கிடாது...': மறக்க முடியாத எஸ் ஜானகியின் முத்தாய்ப்பான பாடல்கள்!

'நிலவு தூங்கும் நேரம் நினைவு தூங்கிடாது...': மறக்க முடியாத எஸ் ஜானகியின் முத்தாய்ப்பான பாடல்கள்!

UPDATED : ஜூலை 11, 2026 10:37 PM

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:27 PM

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UPDATED : ஜூலை 11, 2026 10:37 PM ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:27 PM

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- நமது நிருபர் -

தேன் குரலால் ரசிகர்களை கட்டிப்போட்டு, 17 மொழிகளில் 48000 பாடல்களை பாடி சாதனைபடைத்தவர் இசையரசி எஸ் ஜானகி. தமிழில் அவரது பிரபலமான தனியிசை மற்றும் டூயட் பாடல்களை இங்கே காணலாம்....

முத்தாய்ப்பான தனிப்பாடல்கள்


1. சிங்கார வேலனே தேவா - கொஞ்சும் சலங்கை

2. தூக்கம் உன் கண்களை தழுவட்டுமே - ஆலயமணி

3. ஜல் ஜல் ஜல் எனும் சலங்கை ஒலி - பாசம்

4. என் அன்னை செய்த பாவம் - சுமைதாங்கி

5. கண்ணன் மணநிலையே - தெய்வத்தின் தெய்வம்

6. உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் - அவளுக்கென்று ஓர் மனம்

7.கண்ணிலே என்ன உண்டு - அவள் ஒரு தொடர்கதை

8. இப்படி ஓர் தாலாட்டு பாடவா - அவர்கள்

9. பட்டுவண்ண ரோசாவாம் - கன்னிப் பருவத்திலே

10. மச்சான பாத்தீங்களா - அன்னக்கிளி

11. கண்டேன் எங்கும் - காற்றினிலே வரும் கீதம்

12. அடடட மாமக்கிளிலே - சிட்டுக்குருவி

13. கலீர் கலீ - தேவதை

14. செந்தூரப் பூவே - 16 வயதினிலே

15. குயிலே கவிக்குயிலே - கவிக்குயில்

16. வசந்த கால கோலங்கள் - தியாகம்

17. தெனனிலங்கை மங்கை - மோகனப் புன்னகை

18. மாதா உன் கோவிலில் - அச்சாணி

19. புத்தம் புது காலை - அலைகள் ஓய்வதில்லை

20. புவரசம் பூ பூத்தாச்சு - கிழக்கே போகும் ரயில்

21. ஏழிசை கீதமே - ரசிகன் ஒரு ரசிகை

22 .பொன் வானம் மண்ணில் - இன்று நீ நாளை நான்

23. நாதம் என் ஜீவனே - காதல் ஓவியம்

24. ஆனந்தம் ஆனந்தம் நீ தந்தது - பூட்டாத பூட்டுக்கள்

25. எண்ணத்தில் ஏதோ நில் என்றது - கல்லுக்குள் ஈரம்

26. எந்தன் கண்ணில் ஏழுலகங்கள் - குரு

27. தூரத்தில் நான் கண்ட உன் முகம் - நிழல்கள்

28. காற்றில் எந்தன் கீதம் - ஜானி

29. அழகு ஆயிரம் உலகம் முழுவதும் - உல்லாசப் பறவைகள்

30. எந்த பூவிலும் வாசம் - முரட்டுக்காளை

31. பொன்மேனி உருகுதே - மூன்றாம் பிறை

32. அழகிய கண்ணே - உதிரிப் பூக்கள்

33. ராசாவே உன்ன நம்பி - முதல் மரியாதை

34.ராதா அழைக்கிறாள் - தெற்கத்தி கள்ளன்

35. தாயும் நானே தங்க இளமானே - எங்கேயோ கேட்ட குரல்

36. பிள்ளை நிலா இரண்டும் வெள்ளை நிலா - நீங்கள் கேட்டவை

37. என்னப் பாட சொல்லாதே - ஆண் பாவம்

38. மலரே மலரே உல்லாசம் - உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்

39. பூங்காற்றே தீண்டாதே - குங்குமச்சிமிழ்

40. ஊருசனம் தூங்கிருச்சு - மெல்ல திறந்தது கதவு

41. பாடவா உன் பாடலை - நான் பாடும் பாடல்

42. மந்திப் புன்னகையோ - மந்திரப் புன்னகை

43. பகலிலே ஒரு நிலவினை கண்டேன் - நினைவே ஒரு சங்கீதம்

44. ஒரு பூங்காவனம் - அக்னி நட்சத்திரம்

45. தாலாட்டும் பூங்காற்று - கோபுர வாசலிலே

46. சின்ன சின்ன வண்ணக் குயில் - மௌன ராகம்

47. வந்தது வந்தது நெஞ்சினில் - கிளிப்பேச்சு கேட்கவா

48. கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான் - ரெட்டை வால் குருவி

49. சின்னத் தாயவள் - தளபதி

50. இஞ்சி இடுப்பழகா - தேவர் மகன்

51. கண்மணி அன்போடு காதலன் - குணா

52. மார்கழி திங்கள் அல்லவா - சங்கமம்

எஸ் ஜானகி பாடிய ஜோடிப் பாடல்களில் சில முத்தான பாடல்கள்


1. சித்திரமே நில்லடி முத்தமிட்டால் என்னடி - வெண்ணிற ஆடை

2. எந்தன் பருவத்தின் கேள்விக்கு பதிலென்ன - சுமைதாங்கி

3. பூஜைக்கு வந்த மலரே வா - பாதகாணிக்கை

4. மாம்பழத்து வண்டு - சுமைதாங்கி

5. ஆண்டொன்று போனால் - போலீஸ்காரன் மகள்

6. இந்த மன்றத்தில் ஓடிவரும் - போலீஸ்காரன் மகள்

7. சின்னஞ்சிறிய வண்ணப் பறவை - குங்குமம்

8. கூந்தலிலே நெய் தடவி - கல்யாண ஊர்வலம்

9. காலத்தை வென்றவன் நீ - அடிமைப் பெண்

10. நீல நிறம் வானுக்கும் - என் அண்ணன்

11. அழகுக்கு மறு பெயர் பெண்ணா - அன்னமிட்ட கை

12. ஆனந்தம் இன்று ஆரம்பம் - இதய வீணை

13. உலகம் அழகு கலைகளின் சுரங்கம் - உலகம் சுற்றும் வாலிபன்

14. கொஞ்ச நேரம் என்னை மறந்தேன் - சிரித்து வாழ வேண்டும்

15. அங்கே வருவது யாரோ - நேற்று இன்று நாளை

16. தேன் சிந்துதே வானம் - பொண்ணுக்கு தங்க மனசு

17. சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் - சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்

18. நான் பேச வந்தேன் - பாலூட்டி வளர்த்த கிளி

19. மலரே குறிஞ்சி மலரே - டாக்டர் சிவா

20. அந்தப்புரத்தில் ஒரு மகராணி - தீபம்

21. இந்த மின்மினிக்கு கண்ணில் ஒரு - சிகப்பு ரோஜாக்கள்

22. நினைவோ ஒரு பறவை - சிகப்பு ரோஜாக்கள்

23. ஒரு வானவில் போலே - காற்றினிலே வரும் கீதம்

24. எங்கும் நிறைந்த இயற்கையில் - இது எப்படி இருக்கு

25. ஆழக்கடலில் தேடிய முத்து - சட்டம் என் கையில்

26. ஹே… பாடல் ஒன்று - ப்ரியா

27. டாடி டாடி ஓ மை டாடி - மௌன கீதங்கள்

28. ஒரு நாள் உன்னோடு ஒரு நாள் - உறவாடும் நெஞ்சம்

29. கண்மனியே காதல் என்பது - ஆறிலிருந்து அறுபது வரை

30. ஆகாய கங்கை - தர்மயுத்தம்

31. எங்கெங்கோ செல்லும் - பட்டாக்கத்தி பைரவன்

32. பருவமே புதிய பாடல் பாடு - நெஞ்சத்தை கிள்ளாதே

33. அந்தி மழை பொழிகிறது - ராஜபார்வை

34. தாலாட்டுதே வானம் - கடல்மீன்கள்

35. வெள்ளை புறா ஒன்று - புதுக்கவிதை

36. ரோஜாவை தாலாட்டும் தென்றல் - நினைவெல்லாம் நித்யா

37. சந்தனக் காற்றே செந்தமிழ் ஊற்றே - தனிக்காட்டு ராஜா

38. பொத்தி வச்ச மல்லிகை மொட்டு - மண்வாசனை

39. ராத்திரியில் பூத்திருக்கும் தாமரைதான் - தங்கமகன்

40. இசை மேடையில் இன்ப வேளையில் - இளமைக் காலங்கள்

41. நிலவொன்று கண்டேன் உன் கண்களில் - கைராசிக்காரன்

42. பூங்காற்று திரும்புமா - முதல் மரியாதை

43. கண்மணியே பேசு - காக்கி சட்டை

44. பூமாலையே தோள் சேரவா - பகல் நிலவு

45. மாலைக் கருக்களில் சோலைக் கருங்குயில் - நீதியின் மறுபக்கம்

46. தென்றல் வந்து என்னைத் தொடும் - தென்றலே என்னைத் தொடு

47. எங்கே என் ஜீவனே - உயர்ந்த உள்ளம்

48. பூவ எடுத்து ஒரு மால - அம்மன் கோயில் கிழக்காலே

49. கொடியிலே மல்லிய பூ - கடலோரக் கவிதைகள்

50. தேடும் கண் பார்வை - மெல்ல திறந்தது கதவு

51. நிலவு தூங்கும் நேரம் - குங்குமச்சிமிழ்

52. எந்தன் நெஞ்சில் நீங்காத - கலைஞன்

53. ஒரு சந்தனக் காட்டுக்குள்ளே - எல்லாமே என் ராசாதான்

54. நெஞ்சினிலே நெஞ்சினிலே - உயிரே

55. முதல்வனே முதல்வனே - முதல்வன்

56. காதல் கடிதம் - ஜோடி

57. அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மா - வேலையில்லா பட்டதாரி

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