மெஸ்சி மேஜிக்: எகிப்தை வீழ்த்தி காலிறுதிக்குள் நுழைந்தது அர்ஜென்டினா!
மெஸ்சி மேஜிக்: எகிப்தை வீழ்த்தி காலிறுதிக்குள் நுழைந்தது அர்ஜென்டினா!
ADDED : ஜூலை 08, 2026 12:32 AM
ADDED : ஜூலை 08, 2026 12:32 AM
வாஷிங்டன்: உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் விறுவிறுப்பான 'ரவுண்ட்-16' நாக்-அவுட் சுற்றில், எகிப்து அணியை 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அர்ஜென்டினா அணி 'மாஸ்' வெற்றி பெற்றது. கடைசி நிமிடங்களில் மெஸ்சி மற்றும் என்சோ பெர்னாண்டஸ் காட்டிய அதிரடியால் அர்ஜென்டினா காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.
அமெரிக்காவில் விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் தற்பொழுது நாக்-அவுட் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மிக முக்கியமான 'ரவுண்ட்-16' போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி, பலம் வாய்ந்த எகிப்து அணியை எதிர்கொண்டது. தோற்றால் வெளியேற வேண்டும் என்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இரு அணிகளும் களம் கண்டன.
எகிப்து அதிர்ச்சி:
ஆட்டம் தொடங்கிய முதலே எகிப்து அணி அர்ஜென்டினாவிற்கு கடும் சவால் அளித்தது. ஆட்டத்தின் 15வது நிமிடத்திலேயே எகிப்து வீரர் யாசர் இப்ராஹிம் அற்புதாமாக ஒரு கோல் அடித்து அர்ஜென்டினாவிற்கு அதிர்ச்சி அளித்தார். இதனால் முதல் பாதியில் எகிப்து 1-0 என முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து நடந்த இரண்டாவது பாதியிலும் அர்ஜென்டினாவின் தடுப்பாட்டத்தை உடைத்த எகிப்தின் முஸ்தபா ஜிகோ, 67வது நிமிடத்தில் மற்றொரு கோல் அடித்தார். இதனால் எகிப்து அணி 2-0 என வலுவான முன்னிலை பெற்று, அர்ஜென்டினாவின் உலகக்கோப்பை கனவுக்கு வேட்டு வைக்கும் நிலைக்கு வந்தது.
மிரட்டல் பேக்:
கடைசி 15 நிமிடங்கள் மட்டுமே மீதமிருந்த நிலையில், அர்ஜென்டினா வீரர்கள் விஸ்வரூபம் எடுத்தனர். ஆட்டத்தின் 79வது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினாவின் கிறிஸ்டியன் ரொமேரோ ஒரு கோல் அடித்து ஆட்டத்திற்குள் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து, 83வது நிமிடத்தில் ரசிகர்களின் பலத்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் 'மேஜிக்' நிகழ்த்திய கேப்டன் லியோனல் மெஸ்சி, அசாத்தியமாக ஒரு கோல் அடித்து 2-2 என சமநிலையை கொண்டு வந்தார். மைதானமே மெஸ்சி.. மெஸ்சி.. என அதிர்ந்தது.
கடைசி நிமிட த்ரில் கோல்:
ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தில் (90+3 நிமிடம்) அர்ஜென்டினாவின் இளம் நட்சத்திரம் என்சோ பெர்னாண்டஸ், எகிப்தின் கோல் கீப்பரை ஏமாற்றி பந்தை வலைக்குள் தள்ளினார். இதன் மூலம் 3-2 என்ற கணக்கில் அர்ஜென்டினா அணி 'த்ரில்' வெற்றியைப் பதிவு செய்து, காலிறுதிக்குள் நுழைந்தது. எகிப்து அணி மிகச்சிறப்பாகப் போராடியும் கடைசி நேர அர்ஜென்டினாவின் 'அட்டாக்'கை சமாளிக்க முடியாமல் உலகக்கோப்பையிலிருந்து கண்ணீருடன் வெளியேறியது.