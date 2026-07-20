மெஸ்ஸி படை வீழ்ந்தது: அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் சாம்பியன்!
மெஸ்ஸி படை வீழ்ந்தது: அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் சாம்பியன்!
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:37 AM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:37 AM
நியூயார்க்: ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற 2026 பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த அர்ஜென்டினாவை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி, ஸ்பெயின் அணி உலகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றி மகுடம் சூடியது.
ரெட் கார்டு அதிர்ச்சி:
போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க கடுமையான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தின. நிர்ணயிக்கப்பட்ட 90 நிமிடங்கள் வரை இரு அணிகளாலும் கோல் எதுவும் அடிக்க முடியவில்லை. இதற்கிடையே, போட்டியின் கூடுதல் நேரத்தில் (90+3' நிமிடம்) அர்ஜென்டினா வீரர் பெர்னாண்டஸ் முரட்டு ஆட்டம் விளையாடியதால், ரெட் கார்டு காட்டப்பட்டு மைதானத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். இது அர்ஜென்டினா அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்தது.
மிரட்டிய டார்ரஸ்:
இதனைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட ஸ்பெயின் அணி ஆக்ரோஷமாக விளையாடியது. ஆட்டத்தின் 106வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் வீரர் டார்ரஸ் அர்ஜென்டினாவின் தடுப்பாட்டத்தை உடைத்து, பந்தை லாவகமாக கோல் வலையினுள் செலுத்தினார். இதனால் மைதானத்தில் இருந்த ஸ்பெயின் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் துள்ளிக்குதித்தனர்.
இறுதிவரை பதிலடி கொடுக்க அர்ஜென்டினா போராடியும் பலன் கிடைக்கவில்லை. இறுதியில் 1-0 என்ற கணக்கில் ஸ்பெயின் வரலாற்று வெற்றியைப் பதிவு செய்து உலகக் கோப்பையை உச்சிமுகர்ந்தது. நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமளித்தது.