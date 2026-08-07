குழந்தைகளுக்கு மனதளவில் பாதிப்பு; மெட்டா நிறுவனத்திற்கு ரூ.5.404 கோடி அபராதம்
குழந்தைகளுக்கு மனதளவில் பாதிப்பு; மெட்டா நிறுவனத்திற்கு ரூ.5.404 கோடி அபராதம்
ADDED : ஆக 07, 2026 08:23 AM
ADDED : ஆக 07, 2026 08:23 AM
மெக்சிகோ: குழந்தைகளுக்கு மனதளவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தியதற்காக ரூ.5,404 கோடி இழப்பீடு வழங்க மெட்டா நிறுவனத்திற்கு நியூ மெக்சிகோ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற செயலிகளினால் குழந்தைகளின் மனநலம் பாதிப்பு மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் சீண்டல்களை மூடி மறைத்தது தொடர்பாக நியூ மெக்சிகோ நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே கடந்த மார்ச் மாதம், ரூ.3,574 கோடி அபராதத்தை, பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் செயலிகளின் தாய் நிறுவனமான மெட்டாவுக்கு நியூ மெக்சிகோ நீதிமன்றம் விதித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கின் 2ம் கட்ட தீர்ப்பை மெக்சிகோ நீதிமன்றம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 6) வெளியிட்டுள்ளது. அதில், தனது சமூக வலைதளங்கள் மூலம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்திய பாதிப்புகளுக்கு இழப்பீடாக சுமார் ரூ.5,404 கோடியை வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதில், சுமார் ரூ.4,000 கோடியை பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சை செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள தொகை விழிப்புணர்வு, தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் பரிசோதனைகளுக்காக அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் செலவிடப்படும் என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப் போவதாக மெட்டா தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சமூக வலைதளங்களில் இருந்து பதின்ம வயதினரைப் பாதுகாப்பதில் தங்கள் நிறுவனம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை இருப்பதாக மெட்டா கூறியுள்ளது