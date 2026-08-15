வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் பயணத்தின் மைல் கல்: பிரதமரின் சுதந்திர தின உரைக்கு அமித் ஷா பாராட்டு
வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் பயணத்தின் மைல் கல்: பிரதமரின் சுதந்திர தின உரைக்கு அமித் ஷா பாராட்டு
ADDED : ஆக 15, 2026 04:45 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 04:45 PM
புதுடில்லி: சுதேசி, தற்சார்பு, தேசமே முதன்மை ஆகியவற்றை முன்வைத்து பிரதமர் மோடி பேசிய சுதந்திர தின உரையானது, அனைத்து துறைகளிலும் முன்னணி நாடாக இந்தியா மாறும் பயணத்தின் மைல்கல் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டி உள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவு;
நாட்டின் 80வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நாட்டு மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, போதை பொருள் இல்லாத இந்தியா, பாதுகாப்பான இந்தியா, தேசமே முதன்மை ஆகிய உணர்வுகளுடன் கூடிய வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கான ஒரு விரிவான செயல்திட்டத்தை முன் வைத்து உள்ளார்.
12 ஆண்டுகளில், செமி கண்டக்டர்கள், கனிமங்கள், எரிசக்தி மற்றும் ரயில்வே ஆகிய துறைகளில் ஏற்பட்டு உள்ள முன்னேற்றங்களை பிரதமர் மோடி சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார். நாட்டை மேலும் புதிய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்ல, அனைத்து துறைகளிலும் தன்னிறைவை பெறும் வகையில் மாற்றவும், ஏழு சக்திகள் என்ற மந்திரத்தை (பிரதமர் மோடியின் 7 முக்கிய அறிவிப்புகளை குறிப்பிடுகிறார்) வழங்கி உள்ளார்.
சுதேசி, தற்சார்பு ஆகியவற்றுக்கான உறுதியை வெளிப்படுத்திய பிரதமர் மோடியின் உரை, அனைத்து துறைகளிலும் இந்தியா ஒரு முன்னணி நாடாக உருவெடுக்க இருக்கும் பயணத்தின் முக்கிய மைல் கல்லாக இருக்கும்.
சுதந்திரம் பெற்ற 80 ஆண்டுகளில் எழுச்சிமிக்க வந்தே மாதரம் செங்கோட்டை கொத்தளத்தில் முதல் முறையாக பாடப்பட்டது ஒரு வரலாற்று தருணம். இந்த வரலாற்று தருணம் எனக்கு மெய்சிலிர்ப்பை தருகிறது. உள்ளம் ஆனந்தத்தால் நிரம்பி உள்ளது.
இவ்வாறு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறி உள்ளார்.
பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்:
பிரதமர் மோடியின் சுதந்திர தின உரை அற்புதமானது, சிறப்பானது. விக்சித் பாரத் ஆக நாட்டை மாற்றுவதற்கான தொலைநோக்கு பார்வை, அர்ப்பணிப்பை கொண்டு உள்ளது. ஆத்ம நிர்பர்தா மற்றும் மேக் இன் இண்டியா முதல் எரிசக்தி பாதுகாப்பு, அதி நவீன தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் இளைஞர்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது மற்றும் இந்தியாவை வல்லரசாக மாற்றுவது என்பதே பிரதமர் மோடியின் தீர்மானம். அவரின் தீர்மானம் மிகவும் உறுதியானது, தெளிவானது.