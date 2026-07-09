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எம்பிபிஎஸ் சீட் குறைப்புக்கு காரணம் திமுக: அமைச்சர் அருண்ராஜ் குற்றச்சாட்டு

எம்பிபிஎஸ் சீட் குறைப்புக்கு காரணம் திமுக: அமைச்சர் அருண்ராஜ் குற்றச்சாட்டு

ADDED : ஜூலை 09, 2026 05:12 AM

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ADDED : ஜூலை 09, 2026 05:12 AM

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சென்னை: ''சமூக நீதி, இட ஒதுக்கீடு பேசும் தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வினர் நடத்தும் மருத்துவக் கல்லுாரிகள் தான் நிகர்நிலை பல்கலைகளாக உயர்வு பெற்றுள்ளன. மேலும், 600 எம்.பி.பி.எஸ்., இடங்கள் பறிபோகும் சூழலுக்கு, தி.மு.க., தான் காரணம்,'' என, மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.

அவர் அளித்த பேட்டி: தனலட்சுமி சீனிவாசன் மருத்துவக் கல்லுாரி, சீனிவாசன் கல்லுாரி ஆகியவை நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து பெற்றுஉள்ளன. இந்த இரண்டும் தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., கதிரவனுக்கு தொடர்புடையவை.

மனு தாக்கல்


இந்த கல்லுாரிகள், தனியார் பல்கலை வரையறைக்கு கீழ் வருவதால், தமிழ்நாடு எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கலையின் தடையில்லா சான்று பெறாமலேயே, நேரடியாக பல்கலை மானியக் குழுவுக்கு விண்ணப்பித்து, நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து பெற்றுள்ளன.

எம்.பி.பி.எஸ்., படிப்பில், மாநில அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் பாதிக்கப்படும்; அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான இடங்கள் பறிபோகும்; கல்வி கட்டணம் பல லட்சம் ரூபாயாக உயரும் என்பதை அறிந்தே, இத்தகைய செயலை செய்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு அரசு எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கலையின் கீழ் செயல்படும் உறுப்பு கல்லுாரிகள், நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து பெற விரும்பினால், சம்பந்தப்பட்ட பல்கலையிடம் தடையில்லா சான்று கோரி விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதன்படி, 60 நாட்களுக்குள் பல்கலை முடிவு எடுக்காவிட்டால், தடையில்லா சான்று அளிக்கப்பட்டதாக கருதப்படும்.

அதன்படி, ஓசூரில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர்ஸ் மருத்துவக் கல்லுாரி, கடந்த ஆட்சியில் தடையில்லா சான்று கோரி விண்ணப்பித்தது. அதை நிராகரிப்பதாக 60வது நாளில் முடிவெடுத்து, அதன் விபரத்தை, 67வது நாளில் பல்கலை தெரிவித்துள்ளது. இதனால், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட கல்லுாரி, நிகர்நிலை அந்தஸ்து பெற்று விட்டது.

கற்பக விநாயகா மருத்துவக் கல்லுாரிக்கு, 60 நாளில் எந்த முடிவும் சொல்லாமல், 90வது நாளில் தடையில்லா சான்றை பல்கலை வழங்கியிருக்கிறது. அடுத்த இரு மாதங்களுக்கு பின், அதை ரத்து செய்ததாலும், அக்கல்லுாரியும் நிகர்நிலை அந்தஸ்தை பெற்றுஉள்ளது. மேலும், இரண்டு கல்லுாரிகள் நிகர்நிலை அந்தஸ்து கோரி விண்ணப்பித்துள்ளன. அவற்றின் தடையில்லா சான்றுகள் மீது, தி.மு.க., ஆட்சியில் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

மக்கள் நலனற்ற செயல்களால், 600க்கும் மேற்பட்ட எம்.பி.பி.எஸ்., இடங்கள் குறையக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. கல்வி, மருத்துவம் ஆகியவை மாநில பட்டியலில் இருக்க வேண்டும் என்பது முதல்வர் விருப்பம். அதை உறுதி செய்ய, அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்படும். அதேபோல், தடையில்லா சான்றுக்கு, 60 நாட்கள் அவகாசம் போன்ற விதிகளில் மாற்றம் செய்ய ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது.

வலியுறுத்துவோம்


வரும் காலங்களில், மாநில அரசிடம் தடையில்லா சான்று பெறாமலும், அனுமதி பெறாமலும், எந்த கல்லுாரிக்கும் நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து வழங்கக்கூடாது என, மத்திய அரசை வலியுறுத்துவோம். சம்பந்தப்பட்ட நான்கு மருத்துவக் கல்லுாரிகளையும், சமூக நீதி, இட ஒதுக்கீடு, மாநில உரிமை பற்றி பேசும் கட்சிகளின் முக்கிய நிர்வாகிகள் நடத்துகின்றனர்.

மாநில இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் வர வேண்டாம் என்றும், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் ஏழை மாணவர்களை சேர்க்கக்கூடாது என்றும், அக்கட்சி தலைவர்கள் நடத்தும் கல்லுாரிகள் இப்படி விண்ணப்பித்துள்ளன. இது எந்த விதத்தில் தமிழக மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய நியாயம்? இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

கேள்விக்கு என்ன பதில்?


சீட் குறைப்பு விவகாரத்தின் மிக முக்கியமான கேள்விக்கு, அமைச்சர் இன்னும் பதிலளிக்கவில்லை. அதாவது, பல்கலை மானியக் குழுவான யு.ஜி.சி., விதிகளின்படி, 60 நாட்களுக்குள் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதது ஏன்?
அந்த நிர்வாக தவறுக்கு யார் பொறுப்பு? எந்த அதிகாரிகள் தங்களின் கடமையை செய்ய தவறினர்? யாருடைய அழுத்தத்தின் காரணமாக இது நடந்தது?
இந்த விவகாரத்தில் முழுமையான விசாரணை நடத்தி, தவறுக்கு காரணமானவர்கள் மீது, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- அண்ணாமலை, தலைவர், 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு



சட்டம் இயற்ற வேண்டும்


பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, போர்க்கால நடவடிக்கையை த.வெ.க., அரசு எடுக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி களின் உட்கட்டமைப்பை யும், தரத்தையும் மேம்படுத்தி, கூடுதலான இடங்களை பெற, மத்திய அரசை நாட வேண்டும்.
அதேபோல், தனியார் கல்லுாரிகளுக்கு, நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து வழங்கும்போது, இட ஒதுக்கீட்டை குறைக்கக்கூடாது என, சட்டத்தையும் இயற்ற வேண்டும்.
- பழனிசாமி பொது செயலர், அ.தி.மு.க.,



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