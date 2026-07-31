முதலீடுகள் வராமல் போனதற்கு லஞ்சமே காரணம்; உண்மையை உடைத்தார் அமைச்சர் அருண்ராஜ்
முதலீடுகள் வராமல் போனதற்கு லஞ்சமே காரணம்; உண்மையை உடைத்தார் அமைச்சர் அருண்ராஜ்
UPDATED : ஜூலை 31, 2026 02:08 PM
ADDED : ஜூலை 31, 2026 02:07 PM
UPDATED : ஜூலை 31, 2026 02:08 PM ADDED : ஜூலை 31, 2026 02:07 PM
கட்சி நிதி என்ற பெயரில் லஞ்சம் வசூலித்ததால் முதலீடுகள் வராமல் இருந்தது; தற்போது நேர்மையான வெளிப்படையான நிர்வாகம் நடப்பதால் முதலீடுகள் தானாக வருகிறது என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
நமது நிருபர்
அவரது பேட்டி: பல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய தவிர்த்த காரணத்தை மக்கள் அறிவார்கள். எது நடந்தாலும் கட்சி நிதி தான்; கட்சி நிதி காரணமாக தான் முதலீடுகள் பக்கத்து மாநிலங்களுக்கு போனது. கட்சி நிதி என்ற பெயரில் லஞ்சம் வசூலித்ததால் முதலீடுகள் வராமல் இருந்தது. தற்போது 2 மாத ஆட்சியில் நீங்களே பார்த்த இருப்பீர்கள்.
தற்போது நேர்மையான வெளிப்படையான நிர்வாகம் நடப்பதால் முதலீடுகள் தானாக வருகிறது, டிரெண்ட் மாறப்போகுது. கண்டிப்பாக தமிழகம் தலைசிறந்த ஒரு முதலீடுகள் பெறும் மாநிலமாக உருவாகும். நர்ஸ்களை நலனுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று முதல்வர் விஜய் கேட்டறிந்தார். பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் இதற்கான நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அமைச்சர் அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்
அமைச்சர் அருண்ராஜ் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு