போலீஸ் நிலையங்களில் நள்ளிரவில் அமைச்சர் ஆய்வு; ரீல்ஸ் வெளியிட்டதால் சர்ச்சை
போலீஸ் நிலையங்களில் நள்ளிரவில் அமைச்சர் ஆய்வு; ரீல்ஸ் வெளியிட்டதால் சர்ச்சை
ADDED : நவ 17, 2026 04:53 AM
ADDED : நவ 17, 2026 04:53 AM
சென்னை: போலீஸ் நிலையங்களுக்கு நள்ளிரவில் சென்று ஆய்வு செய்த அமைச்சர் காந்திராஜ், அதை, 'ரீல்ஸ்' எடுத்து வெளியிட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அமைச்சரவையில், கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சராகவும், த.வெ.க.,வின் ராணிப்பேட்டை கிழக்கு மாவட்ட செயலராகவும் இருப்பவர் காந்திராஜ். இவர், சமீபத்தில் தக்கோலம் மற்றும் அரக்கோணம் போலீஸ் நிலையங்களுக்கு, நள்ளிரவில் சென்று ஆய்வு நடத்தியுள்ளார்.
அப்போது, அங்கிருந்த சி.எஸ்.ஆர்., மற்றும் எப்.ஐ.ஆர்., உள்ளிட்ட வழக்கு தொடர்பான பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்துள்ளார். பணியில் இருந்த பெண் போலீசார் ஒருவரை அழைத்து, விளக்கம் கேட்டதோடு, அவரது மொபைல் போனையும் ஆய்வு செய்துள்ளார். இவற்றையெல்லாம் வீடியோ எடுத்து 'ரீல்ஸ்' ஆக, சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார். இதற்கு தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளன.
காவல் துறை, முதல்வர் விஜயின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிலையில், போலீஸ் நிலையங்களுக்குச் சென்று, கோப்புகளை ஆய்வு செய்ய, கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சருக்கு அனுமதி அளித்தது யார் என, எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். சில நாட்களுக்கு முன், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, சென்னை அயனாவரம் போலீஸ் நிலையத்தில் ஆய்வு நடத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து, காந்திராஜ், இதே சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார்.
சமூக வலைதளங்களில் பரவிய 'ரீல்ஸ்' சர்ச்சையான நிலையில், நீர்வளத்துறை அமைச்சரும், த.வெ.க., பொதுச் செயலருமான ஆனந்த், அமைச்சர் காந்திராஜை அழைத்து கண்டித்ததாக கூறப்படுகிறது.