அமைச்சர் கீர்த்தனா மீது திட்டமிட்டு வன்மத்துடன் பொய் பரப்புரை; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றச்சாட்டு
அமைச்சர் கீர்த்தனா மீது திட்டமிட்டு வன்மத்துடன் பொய் பரப்புரை; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : ஆக 03, 2026 11:48 AM
ADDED : ஆக 03, 2026 10:59 AM
UPDATED : ஆக 03, 2026 11:48 AM ADDED : ஆக 03, 2026 10:59 AM
சென்னை: அமைச்சர் கீர்த்தனா மீது திட்டமிட்டு வன்மத்துடன் பொய் பரப்புரை செய்கின்றனர் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் நிருபர்களிடம் அவர் கூறியதாவது: தமிழக வெற்றிக்கழகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் கடுமையான உழைப்பை செலுத்தி, இரவு, பகல் பார்க்காமல் பட்ஜெட்டுக்கான வேலைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. ஊர் மெச்சும் வகையில், உலகம் வியந்து பார்க்கும் வகையில் சிறப்பான நிதிநிலை அறிக்கை தயார் ஆகி கொண்டு இருக்கிறது.
அதுமட்டுமல்ல எங்களுடைய எம்எல்ஏக்களும், அமைச்சர்களும், அவர்களுடைய துறை சார்ந்து, தொகுதி சார்ந்து அதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று கொண்டு இருக்கின்றன. வெகு விரைவில் அதனை சட்டசபையில் நீங்கள் பார்க்க முடியும்.
முதலில் இதனை நானே எதிர்பார்க்கவில்லை. முதல்வர் விஜய் செய்தது இன்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது. விரும்பத்தகாத கோஷங்கள் எழுப்பினார்கள், பதாகைகள் வைத்தார்கள், முதல்வரை இழிவுபடுத்திச் சில இடங்களில் பேசினார்கள்.
ஆனால் தாயுள்ளம் கொண்ட தலைவன், தாயுள்ளத்தோடு தன் மீது எந்த வசவாளர்கள் வசைபாடினார்களோ 'வாழ்க வசவாளர்கள்' என்று அண்ணாதுரை வழியில், நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராடிய அனைவரின் வழக்குகளை முதல்வர் விஜய் ரத்து செய்திருக்கிறார். அதற்கு முதல்வருக்கு என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த நன்றி. மாணவர்களுடன் தானும் இருக்கிறேன் என்பதைத்தான் தலைவர் இதன் மூலம் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.
அமைச்சர் கீர்த்தனா மீது திட்டமிட்டு வன்மத்துடன் பொய் பரப்புரை செய்கின்றனர். ஒரு வலைதளத்தில் கூட சில தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தது. அது முழுக்க முழுக்க தற்போதை கள நிலவரத்தை உள்வாங்காமல் வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள். முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் பெரிதாக எந்த முதலீட்டையும் ஈர்க்கவில்லை. அமைச்சர் கீர்த்தனா தலைமையில் அந்த துறை முதல் 3 மாதங்களில் மிகப்பெரிய முதலீடுகளை ஈர்த்து இருக்கிறார்கள்.
முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் 6 மாதத்தில் தொட்ட தூரத்தை கிட்டத்தட்ட 50 நாட்களில் அந்த துறை பெற்று இருக்கிறது. ஒரு பெண், ஒரு அமைச்சர், ஒரு இளம் அமைச்சர் அவரின் சாதனைகளை திட்டமிட்டு சிறுமைப்படுத்த முடியாது. அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார். இவ்வாறு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.