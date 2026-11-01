வாரத்தில் ஒரு நாள் வேட்டி, சேலையில் அமைச்சர்கள், அரசு ஊழியர்கள்; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தகவல்
வாரத்தில் ஒரு நாள் வேட்டி, சேலையில் அமைச்சர்கள், அரசு ஊழியர்கள்; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தகவல்
ADDED : நவ 01, 2026 12:33 PM
ADDED : நவ 01, 2026 12:33 PM
சென்னை: அரசு அலுவலகங்களில், வாரத்தில் ஒரு நாள் மரபு ஆடை தினம் கடைபிடிக்கப்படும். அன்று அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள், வேட்டி, சேலை அணிந்து பணிக்கு வருவர் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
சென்னையில் நடந்த தமிழ்நாடு நாள் விழாவில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியதாவது: சத்தம் போட்டு பேசிக்கொண்டு இருந்த என்னை, தம்பி சட்டமன்றத்திற்கு வா என்ற பட்டிமன்றம் பேசிய என்னை சட்டசபையில் பேச வைத்த என் தெய்வம் முதல்வர் விஜய்க்கு தலை வணக்கம். நவம்பர் 1 தமிழ்நாடு தினமாக்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது எந்த தயக்கமும் இன்றி, பல நாள் கனவை கருவாக்கி , உருவாக்கி செயல் வடிவம் தந்த முதல்வர் விஜய்க்கு அரங்கம் நிறைந்த கரவொலியை நாம் காணிக்கையாக்க வேண்டும். வாழ்க தமிழ், வெல்க தமிழ்.
முதல்வர் விஜயிடம் நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் பட்டு வேட்டி, சட்டை கட்டி கொண்டு வருவது பார்க்கும் போதே கண்ணுக்கு அப்படி இருக்கிறது என்றேன். அந்த இடமே கல்யாண வீடு, திருவிழா கோலம் இருக்கிறது என்றேன். நீங்கள் வருவது போல, தலைமைச் செயலகம் முதல் அனைத்து அரசு அலுவலகத்திலும் வாரத்தில் ஒரு நாள் எல்லா அதிகாரிகளையும், அமைச்சர்களையும் வேட்டி, சட்டை கட்டிக்கொண்டு வர சொல்லக்கூடாது என்றேன். ஒரு நொடி கூட யோசிக்காமல் சிரித்துக்கொண்டே, இந்த நல்ல யோசனை அதிகாரிகளிடம் கேட்டீங்களா என்றார்.
பிறகு கைத்தறி தொழிலாளர்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு ஏற்பாடு செய்ய முதல்வர் விஜய் அனுமதி கொடுத்தார். அரசு அலுவலகங்களில், வாரத்தில் ஒரு நாள் மரபு ஆடை தினம் கடைபிடிக்கப்படும். அன்று அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள், வேட்டி, சேலை அணிந்து பணிக்கு வருவர். அமைச்சர் ஆதவ் உயரத்திற்கு வேட்டி இனிமேல் புதிதாக தான் செய்ய வேண்டும். இந்த முடிவை எத்தனை நாட்களாக கேட்டு கொண்டு இருந்தோம்.
முதல்வர் விஜய் எப்படி புன்னகையில் முடித்து தருகிறார் பாருங்கள். தமிழுக்கு முதல்வர் விஜய் முன்னுரிமை கொடுத்து வருகிறார். தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ் சங்கம் உருவாக்கப்படும். தமிழ் சங்க தலைவராக முதல்வர் விஜய் பங்காற்றுவார். உலகமெங்கும் உலகத் தமிழ் மாநாடுகள் நடத்தப்படும் என தமிழ் வளர்ச்சி துறை சார்பில் அறிவிக்கிறேன். தமிழ் பேச்சு, எங்கள் உயிர் மூச்சு என்ற பேரில் தமிழ்துறை சார்ந்த போட்டிகள் அனைத்து பள்ளிகளிலும் நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ் தெரிந்த குழந்தைகளை கொண்டாட போகிறோம். இவ்வாறு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசினார்.
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சென்னையில் தமிழ்நாடு நாள் விழா; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு