அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் அமைச்சர்கள் ஆய்வு: மத அடையாளத்துடன் வந்த உதவியாளருக்கு எதிர்ப்பு
அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் அமைச்சர்கள் ஆய்வு: மத அடையாளத்துடன் வந்த உதவியாளருக்கு எதிர்ப்பு
ADDED : அக் 17, 2026 07:30 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:30 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை, அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில், தீப திருவிழா முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்த ஆய்வில், அமைச்சர்கள் ஆதவ் மற்றும் ரமேஷுடன், முஸ்லிம் மதத்தை சேர்ந்த அமைச்சரின் உதவியாளர் ஒருவர், மத அடையாளமான தொப்பி அணிந்தபடி கோவிலுக்குள் வந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில், நவ., 15ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தீப திருவிழா தொடங்க உள்ளது. நவ., 24ல், 2,668 அடி உயர மலையில் மஹா தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது.
விழாவிற்கு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவர் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், கோவிலில் செய்யப்பட்டுள்ள முன்னேற்பாடுகள் குறித்து, பொதுப்பணி அமைச்சர் ஆதவ், அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் ஆகியோர் கூட்டாக ஆய்வு செய்ய நேற்று கோவிலுக்கு வந்தனர்.
கோவில் வளாகத்தில் ஆய்வு நடத்திக் கொண்டிருந்த போது, அமைச்சர் ஆதவ் உதவியாளரான முஸ்லிம் மதத்தை சேர்ந்த நபர், தன் மத அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தும் தொப்பி அணிந்தவாறு கோவிலுக்குள் வந்தார்.
அதற்கு ஹிந்து அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள், பக்தர்கள், பலத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், அவர் தொப்பியை கழற்றி விட்டு, ஆய்வு கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். பின்னர், அமைச்சர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்த நிலையில், அன்னதானம் வழங்கினர்.
தொடர்ந்து, கோவிலுக்கு புதிதாக வந்துள்ள ஹீராலால் என்ற குட்டி யானைக்கு, 'நமச்சிவாயா' என, அமைச்சர்கள் பெயர் சூட்டினர். பின்னர் கிரிவலப்பாதையில் ஆய்வு செய்தனர். ஆய்வின்போது, ஆந்திராவை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி பக்தர் கோவிலுக்கு வந்ததால், அவரை உள்ளே செல்ல விடாமல் தடுத்தனர். இதனால், அவர், போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். சிறிது நேரம் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.