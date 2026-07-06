திமுகவில் இணைய ரூ.50 கோடி தருவதாக பேரம்; ஆடியோ ஆதாரத்தை வெளியீட்டு தவெக எம்எல்ஏ குற்றச்சாட்டு
திமுகவில் இணைய ரூ.50 கோடி தருவதாக பேரம்; ஆடியோ ஆதாரத்தை வெளியீட்டு தவெக எம்எல்ஏ குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 06, 2026 09:50 PM
ADDED : ஜூலை 06, 2026 09:50 PM
''தி.மு.க.,வில் இணைய, 50 கோடி ரூபாய் தருவதாக என்னிடம் பேரம் பேசுகின்றனர்,'' என, துாத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., சரவணன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது தொடர்பான ஆடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
நமது நிருபர்
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசு அமைந்ததில் இருந்தே, சரவணன் மீது எதிர்க்கட்சியினர் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகின்றனர். த.வெ.க., நிர்வாகிகளால், அக்கட்சியின் பெண் உறுப்பினர் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட புகாரிலும், சரவணன் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
மேலும், 'சட்டவிரோத ஆன்லைன் லாட்டரி நடத்துகிறார், அதிகாரிகளை ஒருமையில் பேசுகிறார், ஆய்வுக்கு செல்வதாக கூறி, 'ரீல்ஸ்' எடுத்து வெளியிடுகிறார், மண் அள்ள மாமூல் கேட்கிறார்' என குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன.
சமீபத்தில். ஏரல் பகுதியில், வார சந்தையில் குறைபாடுகளை சரவணன் சுட்டிக்காட்டினார். இதையடுத்து, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன் ஆகியோர், வியாபாரிகளை மிரட்டி மாமூல் கேட்டதாக சரவணன் மீது குற்றம் சாட்டினர்.
இந்நிலையில், சரவணன் எம்.எல்.ஏ., நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில், நான் வெற்றி பெற்றதில் இருந்தே அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியால், தி.மு.க., அ.தி.மு.க., கூட்டு சேர்ந்து, சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக, என் மீது புகார்களை கூறி வருகின்றனர். முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உதவியாளர்கள் என, சிலர், 'எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தி.மு.க.,வில் சேர வேண்டும்' என்று என்னிடம் தெரிவித்தனர்.
சென்னையில், எம்,எல்.ஏ., விடுதியில் என்னை சந்தித்து, '50 கோடி ரூபாய் தருகிறோம்' என்றும் பேரம் பேசியதோடு, 'சம்மதிக்கா விட்டால், உங்களை என்ன செய்வோம் என்றே தெரியாது' என மிரட்டினர். சில நாட்களுக்கு முன் என் வாகனத்தின் மீது ஒரு லாரி மோதியது. அதுவும் எனக்கு சந்தேகத்தை கிளப்பியுள்ளது. அவர்கள் மிரட்டலுக்கு பணியாத காரணத்தினால் என்னை கொலை செய்யும் நோக்கில் அந்த லாரியை ஏவி விட்டார்களா என்று தெரியவில்லை.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
அத்துடன், தன்னுடன் மொபைல் போனில் ஒருவர் பேசும் ஆடியோ ஒன்றையும் சரவணன் எம்.எல்.ஏ., வெளியிட்டார். அதில், எதிர் முனையில் பேசும் நபர், 'அந்த அர்த்தத்தில் பேசவில்லை' என்று கூற, '50 அல்ல 500 கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் இந்த விஷயங்கள் பிடிக்காது. ஒரு காலமும் துரோகம் செய்தது கிடையாது. இருக்கும் இயக்கத்தில் உண்மையாக இருப்பேன்' என, சரவணன் பதிலளிக்கிறறார். சரவணன் வெளியிட்ட ஆடியோ முழுமையாக இல்லை. எந்த நோக்கத்தில் யார் பேசுகிறார் என்ற விபரத்தையும் கூறவில்லை. சரவணன் பேசும் பகுதி மட்டுமே வெளியிடப்பட்டுள்ளது.