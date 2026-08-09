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காமன்வெல்த் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற வீரர்களை கவுரவித்த மோடி

காமன்வெல்த் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற வீரர்களை கவுரவித்த மோடி

ADDED : ஆக 09, 2026 07:17 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:17 PM

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புதுடில்லி: கிளாஸ்கோ நகரில் நடந்த காமன்வெல்த் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர்கள், பிரதமர் மோடியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில், காமன்வெல்த் விளையாட்டு 23வது சீசன் நடந்தது. இதில் அசத்திய இந்திய நட்சத்திரங்கள் 13 தங்கம், 17 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என, 39 பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றனர். இதில் தடகளத்தில் அதிகபட்சமாக 16 பதக்கம் (3 தங்கம், 7 வெள்ளி, 6 வெண்கலம்) வென்றனர். குத்துச்சண்டையில் 10 (7 தங்கம், 3 வெள்ளி), பளுதுாக்குதலில் 8 (ஒரு தங்கம், 6 வெள்ளி, ஒரு வெண்கலம்), ஜூடோவில் 4 (2 தங்கம், ஒரு வெள்ளி, ஒரு வெண்கலம்), பாரா 'பவர்லிப்டிங்'கில் ஒரு பதக்கம் (வெண்கலம்) கைப்பற்றினர். இந்தியா திரும்பிய அவர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், காமன்வெல்த் போட்டியில் பதக்கம் வென்றவர்கள் பிரதமர் மோடியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தனர். அப்போது அவர்களுக்கு பிரதமர் வாழ்த்து தெரிவித்தார். பாராட்டி பரிசுகளையும் வழங்கினார்.

இந்த வீடியோவை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள பிரதமர் மோடி,'' விளையாடுபவர்கள் சிறப்பு விளங்குவார்கள். நாட்டிற்காக உற்சாகமூட்டுவார்கள்'' எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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