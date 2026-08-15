இன்னும் கடினமாக உழைக்கத் தூண்டும் மோடியின் தொலைநோக்குப் பார்வை; ஸ்ரீதர் வேம்பு
இன்னும் கடினமாக உழைக்கத் தூண்டும் மோடியின் தொலைநோக்குப் பார்வை; ஸ்ரீதர் வேம்பு
ADDED : ஆக 15, 2026 03:07 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 03:07 PM
சென்னை: பிரதமர் மோடியின் தொலைநோக்குப் பார்வை இன்னும் கடினமாக உழைக்கத் தூண்டுகிறது என ஸோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு தெரிவித்தார்.
அவரது பதிவு: உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களின் வரிசையில் இந்திய நிறுவனங்களும் இணைய வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி சுதந்திர தினத்தன்று விடுத்த அழைப்பு மிகவும் ஊக்கமளிக்கிறது. இதன் பொருள், ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு ஒரு வலுவான மற்றும் ஆழமான அர்ப்பணிப்பைக் காட்டுவதாகும்.
அல்காரிதம்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபோக்கள் மற்றும் ராக்கெட்டுகள் என இவை அனைத்திற்கும் தேவையான அனைத்து தொழில்நுட்பங்களிலும் பாரதம் முன்னணியில் இருக்க வேண்டும். அதைச் செய்வதற்கான அறிவுத்திறன் நம்மிடம் உள்ளது. அவரது துணிச்சலான தொலைநோக்குப் பார்வை, ஸோஹோ நிறுவனத்தில் எங்களை இன்னும் கடினமாக உழைக்கத் தூண்டுகிறது. இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள். ஜெய் ஹிந்த். இவ்வாறு ஸ்ரீதர் வேம்பு கூறியுள்ளார்.