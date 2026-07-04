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பண மூட்டை நீதிபதி விசாரணை அறிக்கை; பார்லி மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல்

பண மூட்டை நீதிபதி விசாரணை அறிக்கை; பார்லி மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல்

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ADDED : ஜூலை 04, 2026 09:52 PM

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ADDED : ஜூலை 04, 2026 09:52 PM

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கொல்கட்டா: பண மூட்டை நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா மீதான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரித்த விசாரணை குழுவின் அறிக்கை பார்லி., மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

டில்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்தவர் யஷ்வந்த் வர்மா. கடந்த ஆண்டு மார்ச்சில் டில்லியில் உள்ள இவரது வீட்டில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. அப்போது, வீட்டின் ஒரு அறையில் இருந்து எரிந்த நிலையில், 500 ரூபாய் நோட்டுகள் அடங்கிய மூட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதையடுத்து, அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா மாற்றப்பட்டார்.

அவரை பதவிநீக்கம் செய்யக்கோரி, கடந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் ஆளும் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில், லோக்சபா, ராஜ்யசபாவில் நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்ற லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, இது குறித்து விசாரிக்க, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அரவிந்த் குமார், மும்பை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஸ்ரீ சந்திரசேகர், கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வி.ஆச்சார்யா ஆகியோர் அடங்கிய விசாரணை குழு அமைத்தார்.

இக்குழு பல கட்டங்களாக விசாரணை நடத்திய நிலையில், கடந்த ஏப்ரலில், நீதிபதி பதவியை யஷ்வந்த் வர்மா ராஜினாமா செய்தார். பதவி நீக்க நடவடிக்கைகள் முடியாததால், அவரது ராஜினாமாவை ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு ஏற்கவில்லை.

இந்த சூழலில், பார்லி., மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வரும் 20ல் தொடங்கி, ஆக., 13 வரை நடக்கிறது. இந்நிலையில், மேற்கு வங்கத்தின் கொல்கட்டாவில், லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கூறுகையில், ''நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா மீதான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட விசாரணை குழுவின் அறிக்கை, மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்படும். அதன் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.

இந்த அறிக்கையின்படி, நீதிபதி பதவியில் இருந்து யஷ்வந்த் வர்மா பதவிநீக்கம் செய்யப்பட்டால், ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட சலுகைகளை அவர் இழக்க நேரிடும்.

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