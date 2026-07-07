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/செய்திகள்/உலகம்/ 'பணம் முக்கியமில்லை; விசுவாசம் தான் தேவை' : 'நேட்டோ' ஆயுத ஒப்பந்தங்கள் குறித்து டிரம்ப் பேச்சு

'பணம் முக்கியமில்லை; விசுவாசம் தான் தேவை' : 'நேட்டோ' ஆயுத ஒப்பந்தங்கள் குறித்து டிரம்ப் பேச்சு

'பணம் முக்கியமில்லை; விசுவாசம் தான் தேவை' : 'நேட்டோ' ஆயுத ஒப்பந்தங்கள் குறித்து டிரம்ப் பேச்சு

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 10:31 PM

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 10:31 PM

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அங்காரா: துருக்கியில் நடைபெறும் 'நேட்டோ' உச்சிமாநாட்டிற்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வருவதற்கு முன்னதாக, அமைப்பின் ராணுவ பலத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆயுத ஒப்பந்தங்கள் வெளியிடப்பட்டன.

மேற்காசிய நாடான துருக்கியின் அங்காராவில், ராணுவ ஒத்துழைப்புக்கான நேட்டோ எனப்படும் வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த கூட்டமைப்பின் உச்சி மாநாடு நடக்கிறது. இந்த அமைப்பில், அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன.

'நேட்டோ அமைப்பு அமெரிக்க ஆயுதங்களை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் ஒரு பலவீனமான அமைப்பு' என சமீபத்தில் டிரம்ப் கருத்து தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், டிரம்ப் உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள அங்காராவில் வந்திறங்குவதற்கு முன், நேட்டோ அமைப்பின் ராணுவ பலத்தை அதிகரிக்கும் விதமாக பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆயுத ஒப்பந்தங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன.

நேட்டோவின் 50 ஆண்டுகால பழமையான பழைய விமானங்களுக்கு மாற்றாக, ஸ்வீடன் நாட்டின் 'சாப்' நிறுவனத்திடம் இருந்து, 10 புதிய அதிநவீன கண்காணிப்பு விமானங்களை வாங்க 10 நாடுகள் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன. 15 நாடுகள் இணைந்து 'ஏர்பஸ்' நிறுவனத்திடம் இருந்து புதிய எரிபொருள் நிரப்பும் மற்றும் போக்குவரத்து விமானங்களை வாங்க ஒப்புக் கொண்டுள்ளன. மேலும், கடற்படை கண்காணிப்பு திறனை அதிகரிக்க ஐந்து புதிய டிரைடன் ட்ரோன்களை வாங்க நான்கு நாடுகள் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன.

ஐரோப்பிய நாடுகளின் இந்த அறிவிப்புகள் டிரம்பை முழுமையாக கவரவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இது குறித்து டிரம்ப் கூறுகையில், அவர்களின் பணம் முக்கியமில்லை; அவர்களின் விசுவாசம் தான் தேவை, என, குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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