சோனியா பயோபிக்கில் நடிக்க இருந்த மோனிகா பெலுச்சி; 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நின்றுபோன படத் திட்டம்!
சோனியா பயோபிக்கில் நடிக்க இருந்த மோனிகா பெலுச்சி; 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நின்றுபோன படத் திட்டம்!
ADDED : நவ 21, 2026 07:15 AM
ADDED : நவ 21, 2026 07:15 AM
புதுடில்லி: காங்., தலைவர் சோனியாவின் சுயசரிதை நூலான 'பிலாங்கிங்' வெளியாகியுள்ள நிலையில், 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படத்தில் இத்தாலி நடிகை மோனிகா பெலுச்சி நடிக்க இருந்த தகவல், மீண்டும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
கடந்த 2006ம் ஆண்டில், காங்., மூத்த தலைவர் சோனியாவின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு, சோனியா என்ற பெயரில் திரைப்படம் எடுக்கத் திட்டமிடப்பட்டது. பத்திரிகையாளர் ரஷீத் கித்வாய் எழுதிய 'சோனியா: எ பயோகிராபி' நூலை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த இயக்குநர் ஜெக்மோகன் முந்த்ரா இப்படத்தை இயக்க இருந்தார்.
சோனியாவைப் போலவே இத்தாலியில் பிறந்தவரான, நடிகை மோனிகா பெலுச்சியை இதில் நடிக்க வைக்கப் படக்குழு ஒப்பந்தம் செய்தது. அப்போது பேசிய தயாரிப்பாளர் சுனந்தா முரளி மனோகர், சோனியா வேடத்தில் நடிக்க மோனிகா மிகுந்த ஆர்வமாக இருப்பதாகத் தெரிவித்திருந்தார்.
ஆனால், இப்படத்தின் துல்லியத் தன்மையைக் கேள்வி எழுப்பி காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் சட்ட நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, திட்டமிட்டபடி படப்பிடிப்பு தொடங்குவதில் சிக்கல் எழுந்தது. பின்னர் 2012ல் பேசிய மோனிகா பெலுச்சி, கதை பிடிக்காததாலும், பல்வேறு காரணங்களாலும் அப்படத்தில் நடிக்கவில்லை எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார். இயக்குநர் ஜெக்மோகன் முந்த்ரா 2011லும், தயாரிப்பாளர் சுனந்தா முரளி மனோகர் 2017லும் காலமானதால் அப்படத் திட்டம் முற்றுப்புள்ளி பெற்றது.
இதனிடையே, கடந்த நவம்பர் 10ம் தேதி வெளியான சோனியாவின் 'பிலாங்கிங்' சுயசரிதை புத்தகம், 2 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பிரதிகள் விற்பனையாகி உள்ளது. தம்மைப் பற்றிய தவறான கதைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவே இந்நூலை எழுதியதாக சோனியா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், சோனியாவின் சுயசரிதையை அடிப்படையாகக் கொண்டு தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் படம் எடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெலங்கானா காங்கிரஸ் தலைவர் ஜக்கா ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார். 2028 டிசம்பர் 9ம் தேதி அப்படத்தை வெளியிடத் திட்டமிட்டிருப்பதாகக் கூறியுள்ள அவர், இது குறித்து முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டியுடன் ஆலோசிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.