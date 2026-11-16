அமெரிக்காவில் 3வது நாளாக விமான சேவை பாதிப்பு: 2,300க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து
அமெரிக்காவில் 3வது நாளாக விமான சேவை பாதிப்பு: 2,300க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து
ADDED : நவ 16, 2026 08:09 AM
ADDED : நவ 16, 2026 08:09 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக, தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக 10,000க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களின் சேவை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
அமெரிக்காவில் விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு மையங்களில் பயன்படுத்தப்படும் 'ரூட்டர்' கருவியில் ஏற்பட்ட திடீர் கோளாறு காரணமாக, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நாடு தழுவிய அளவில் சுமார் ஐந்து மணி நேரம் விமான சேவை முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டது. கடந்த 2001ம் ஆண்டு செப்., 11ம் தேதி நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு, அமெரிக்க விமான போக்குவரத்தில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய முடக்கம் இதுவாகும்.
இதன் எதிரொலியாக சனிக்கிழமை அன்று 6,400க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன; 8,000க்கும் அதிகமான விமானங்கள் தாமதமாக இயக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விமான சேவையில் பாதிப்பு நீடித்தது. நேற்று மட்டும் 2,300க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன; சுமார் 7,700 விமானங்கள் தாமதமாகியுள்ளன. இதில் ஜெட்புளூ நிறுவனத்தின் 28 சதவீத விமானங்களும், அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் 17 சதவீத விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
கோளாறுக்கு காரணம் என்ன?
இது குறித்து அமெரிக்க போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சீன் டபி கூறியதாவது: ஆர்கன்சாஸ் மாகாணம் எல் டொராடோ மையத்தில் புதிய ரூட்டர் பொருத்தப்பட்டபோது, டெக்சாஸ் மாகாணம் அமரில்லோ மையத்தில் இருந்த ரூட்டரில் அதிகப்படியான டேட்டாக்கள் குவிந்து, நாடு முழுவதிலும் உள்ள விமான கட்டுப்பாட்டு மையங்களின் தகவல் தொடர்பு அமைப்பை முடக்கியது.
கடந்த 2001ம் ஆண்டு வாங்கப்பட்டு, 2006ம் ஆண்டிலேயே காலாவதியான பழைய ரூட்டர் கருவிகளே இந்த பிரச்னைக்கு காரணம். பாதிப்பை ஏற்படுத்திய ரூட்டர் மற்றும் அதேபோன்ற 60 கருவிகளின் செயல்பாடுகளை மத்திய விமான போக்குவரத்து நிர்வாகம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இதில் சைபர் தாக்குதலோ அல்லது சதிச்செயலோ இருப்பதற்கான ஆதாரம் இல்லை. திங்கட்கிழமைக்குள் விமான சேவை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ரூ.4.7 லட்சம் கோடி நிதி கோரிக்கை:
இந்த விவகாரம் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பை ஒரே நேரத்தில் முழுமையாக நவீனப்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதற்காக கூடுதலாக 50 பில்லியன் டாலர் (சுமார் 4.7 லட்சம் கோடி ரூபாய்) நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என போக்குவரத்து அமைச்சர் டபி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அதேசமயம், கடந்த ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்ட 12.5 பில்லியன் டாலரில் 11 பில்லியன் டாலர் இன்னும் செலவிடப்படாமல் இருக்கும்போது, கூடுதல் நிதி எதற்கு என எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயக கட்சி எம்.பி.,க்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.