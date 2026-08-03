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﻿ ‛என் மகளை தத்தெடுத்து நல்வழிப்படுத்துங்கள்': சர்ச்சை சிறுமியின் தாய் பிரதமருக்கு கோரிக்கை

﻿ ‛என் மகளை தத்தெடுத்து நல்வழிப்படுத்துங்கள்': சர்ச்சை சிறுமியின் தாய் பிரதமருக்கு கோரிக்கை

ADDED : ஆக 03, 2026 02:30 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 02:30 AM

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நொய்டா: 'நீட்' வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி, டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த போராட்டத்தில், பெண் ஒருவர் பிரதமர் மோடியை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது. அந்த பெண் மீது அளிக்கப்பட்ட புகாரின்படி, உத்தர பிரதேசத்தின் நொய்டா போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கு டில்லி போலீஸ் நிலையத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. தன்னையும், தன் மறைந்த தாயையும் தனிப்பட்ட முறையில் அவதுாறாக பேசிய இளைஞர்களை மன்னிப்பதாக சமீபத்தில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருந்தார்.

இதை தொடர்ந்து, பிரதமரை விமர்சித்து பேசியதற்கு மன்னிப்பு கோரி சிறுமி ஒருவர் நேற்று முன்தினம் வீடியோ வெளியிட்டார்.

இந்நிலையில், நொய்டாவில் அச்சிறுமியின் தாய், செய்தியாளர்களிடம் நேற்று கூறியதாவது:

பிரதமர் மோடி பற்றி என் மகள் தெரிவித்த கருத்து சர்ச்சையானது. என் மகளுக்கு, கொலை மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமை மிரட்டல்கள் வருகின்றன. என் கணவர், தற்போது உயிருடன் இல்லை.

என் மகள் செய்தது தவறு தான். அதற்காக, சமூக ஊடகங்களில் என் மகளுக்கு எதிராக அருவருப்பான கருத்துக்களை பதிவிடுவது நியாயமா? இதனால், என் குடும்பத்திற்கு ஏதேனும் தீங்கு நேர்ந்தால், அதற்கும் பிரதமர் மோடியை குறை கூறாதீர்கள்.

எங்கள் குடும்பத்திற்கு உரிய பாதுகாப்பை, மாநில அரசு வழங்க வேண்டும். என் மகள் மீதான வழக்கையும் திரும்பப் பெற வேண்டும். பிரதமர் மோடி, என் மகளை தத்தெடுத்து நல்வழிப்படுத்த வேண்டும்.

இது போன்ற செயல்கள் நிகழாமல் இருக்க, 20 வயதுக்கு உட்பட்டோர், 'இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக்' போன்ற சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும். 18 வயதுக்கு உட்பட்டோர் போராட்டங்களில் பங்கேற்கவும் தடை விதிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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