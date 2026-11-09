தேச சேவை செய்ய மக்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்க வேண்டும்: மோகன் பாகவத் வலியுறுத்தல்
தேச சேவை செய்ய மக்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்க வேண்டும்: மோகன் பாகவத் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 09, 2026 02:09 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:09 PM
மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் நடந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவில், ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் பேசினார்.
அவர் பேசியதாவது: தனிமனிதர்களைச் சிறந்தவர்களாக மாற்றினால், மற்ற அனைத்தும் தானாகவே சீரடைந்துவிடும். ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் நூறாண்டு காலப் பயணமும், தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியும் யாருடைய தயவாலும் நிகழ்ந்தவை அல்ல. தன்னார்வலர்கள் பல்வேறு வழிகளில் பங்களிக்கின்றனர்.
அவர்களில் சிலர், வேறு எந்தப் பணியிலும் ஈடுபடாமல், தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதையும் இந்த அமைப்பிற்காக அர்ப்பணிக்கின்றனர். அவர்கள் நம்மைப் போன்ற சாதாரண மனிதர்களே. ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினரின் தன்னலமற்ற மற்றும் அர்ப்பணிப்புமிக்க பணி, நாட்டின் மற்றும் உலகின் முன்னேற்றத்திற்குப் பங்களிக்க மக்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்க வேண்டும்.
தங்கள் தனிப்பட்ட விருப்பங்கள் உட்பட அனைத்தையும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பிற்காக அர்ப்பணிக்கும் மன உறுதிதான் அவர்களுக்கு வலிமையைத் தருகிறது. சுயநலமோ தனிப்பட்ட ஆதாயமோ இன்றி, தனிநபர்கள் எவ்வாறு சமூகத்திற்காகப் பணியாற்றலாம் என்பதற்கு ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினரின் வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டுகளாகத் திகழ்கின்றன. இவ்வாறு மோகன் பாகவத் பேசினார்.