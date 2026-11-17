பிரிமீயர் லீக் கிரிக்கெட்டில் இருந்து தோனி ஓய்வு: சென்னை அணி ஆலோசகராக நியமனம்
பிரிமீயர் லீக் கிரிக்கெட்டில் இருந்து தோனி ஓய்வு: சென்னை அணி ஆலோசகராக நியமனம்
UPDATED : நவ 17, 2026 04:43 PM
ADDED : நவ 17, 2026 03:14 PM
UPDATED : நவ 17, 2026 04:43 PM ADDED : நவ 17, 2026 03:14 PM
- நமது நிருபர் -
பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் போட்டியில் சென்னை அணி முக்கிய வீரர் தோனி. 45 வயதான நிலையிலும், சென்னை அணிக்காக தொடர்ந்து விளையாடினார். கெண்டைக்கால் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வரும் இவர், கடந்த சீசனில் ஒரு போட்டியிலும் பங்கேற்கவில்லை. இதனால், அவர் எந்த நேரமும் ஓய்வை அறிவிக்கலாம் என்று தகவல் வெளியாகின.
இந்நிலையில் பிரிமீயர் லீக் கிரிக்கெட்டில் இருந்து தோனி ஓய்வு பெறுவதாக சென்னை அணி அறிவித்துள்ளது.
சென்னை அணி வெளியிட்ட அறிக்கை:
வாழ்நாளில் ஒரு முறை மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய வீரர்.
ஒரு புதிய பொறுப்பு. என்றும் நீடிக்கும் பிணைப்பு.
சென்னை அணியின் டீம் மென்டார் பொறுப்பு ஏற்கிறார் தோனி.
எண்ணற்ற வெற்றிகள், சவாலான தருணங்கள் மற்றும் நம் இதயங்களில் என்றென்றும் நிலைத்து இருக்கும் நினைவுகள் என நமது பயணத்தின் துவக்கத்தில்இருந்தே அதன் மையப்புள்ளியாக தோனி இருக்கிறார்.
அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்து சென்றது முதல், அடுத்த தலைமுறை வீரர்களுக்கு வழிகாட்டுவது வரை, தலை எப்போதும் நமது அடையாளத்தின் ஒரு அங்கமாகவே இருப்பார். சென்னை எப்போதும் அவருக்கு இல்லமாகவே இருக்கும். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் சென்னை அணி கூறியுள்ளது.
சென்னை அணியின் அடையாளம்
அனைத்து வகையான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக தோனி, 2020ல் அறிவித்தார். இதன் பிறகு பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே விளையாடி வருகிறார். இத்தொடர் முதலில் துவங்கிய போது தோனியை அதிக விலை(ரூ.9.5 கோடி) கொடுத்து சென்னை அணி ஏலம் எடுத்தது. டெண்டுல்கர், கங்குலி, சேவக் தாண்டி அதிக தொகைக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டார்.
5 முறை
2010, 2011,2018,2021,2023 ம் ஆண்டுகளில் சென்னை அணிக்கு கோப்பை பெற்றுக் கொடுத்ததுடன், 2008, 2012, 2013, 2015, 2019 ம் ஆண்டுகளில் பைனல் வரை அழைத்து சென்றார்.
2010, 2014ம் ஆண்டுகளில் சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் சென்னை அணிக்கு கோப்பை பெற்றுக் கொடுத்தார்.
சூதாட்ட புகார் காரணமாக சென்னை அணி சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில், 2015ல் புனே அணிக்காக தோனி விளையாடினார்.
பிறகு 2018 மீண்டும் சென்னை அணிக்கு திரும்பினார். 2023 ல் சென்னை அணி கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகினார். கடந்தாண்டு சென்னை அணியில் தோனி இடம்பெற்றாலும், காயம் காரணமாக தோனி விளையாடவில்லை.
18 ஆண்டுகளாக சென்னை அணியின் அடையாளமாகவே தோனி திகழ்ந்தார். அவர் விளையாடுவதை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே, ஏராளமான ரசிகர்கள் மைதானத்தில் குவிந்தனர்.
நீங்கள் தமிழகத்தின் செல்லப்பிள்ளை என்று தோனிக்கு ஸ்டாலின் வாழ்த்து கூறி உள்ளார்.
இதுகுறித்து அவரது பதிவு;
சென்னைக்கு வெறும் கோப்பைகளை மட்டும் தோனி வழங்கவில்லை. பல தலைமுறைகளுக்கான இணைப்பையும், கிரிக்கெட் தாண்டிய ஒரு பிணைப்பையும் உருவாக்கி இருக்கிறார்.
நல்ல விஷயங்கள் ஏதேனும் ஒரு கட்டத்தில் முடிவுக்கு வரத்தான் வேண்டும் என்று கூறுவார்கள். தமிழகத்தின் செல்லப்பிள்ளை தோனிக்கு விடைபெறும் தருணத்திற்காக அவருக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு வழங்கி இருக்கலாம் என்று எண்ண தோன்றுகிறது.
கணக்கிலடங்கா மகிழ்ச்சியான தருணங்கள், அற்புதமான வெற்றிகள், என்றும் நிலைத்திருக்கும் இனிய நினைவுகளை தந்த தோனிக்கு நன்றி. சென்னை அணியின் ஆலோசகராக தொடங்க உள்ள உங்களின் புதிய பயணத்திற்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
இவ்வாறு ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.