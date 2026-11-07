தினமும் 9 மணி நேரம் தூங்கும் போட்டி; சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் மும்பை பெண்
தினமும் 9 மணி நேரம் தூங்கும் போட்டி; சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் மும்பை பெண்
ADDED : நவ 07, 2026 12:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 12:51 PM
நமது நிருபர்
வேக்பிட் (Wakefit) என்ற இந்தியாவின் பிரபல வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் மெத்தை தயாரிப்பு நிறுவனம் தான் இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான 'ஸ்லீப் இன்டர்ன்ஷிப்' என்ற விசித்திரமான தூக்கப் போட்டியை நடத்தி வருகிறது. பொதுமக்களிடையே தூக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த 2019ம் ஆண்டு முதல் இந்தத் தூக்கப் போட்டியை இந்நிறுவனம் நடத்தி வருகிறது.
இந்தாண்டும் நடத்தப்பட்ட 'ஸ்லீப் இன்டர்ன்ஷிப்' போட்டிக்கு இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து 2 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் விண்ணப்பித்தனர். வெறும் 10 போட்டியாளர்கள் மட்டுமே இறுதிப் போட்டிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
போட்டியாளர்கள் 60 நாட்களுக்குத் தொடர்ந்து தினமும் 9 மணி நேரம் ஆரோக்கியமான முறையில் தூங்க வேண்டும். அவர்களின் தூக்கத்தின் தரம் தொழில்நுட்பக் கருவிகள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டது. இறுதிப் போட்டியில் போட்டியாளர்களுக்குப் படுக்கையறையை வடிவமைப்பது போன்ற சில ஆக்கப்பூர்வமான சவால்கள் இருந்தன.
இறுதியில் சவால்களை சிறப்பாக முடித்து மும்பையின் ஜினியா சாட்டர்ஜி 'இந்தியாவின் தூக்க சாம்பியன் பட்டத்தைக் தட்டிச் சென்றார். இவருக்கு ரூ.9.6 லட்சம் ரொக்கப் பரிசுடன், வேக்பிட் நிறுவனம் வழங்கும் முற்றிலும் இலவச ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்ட சுற்றுலா விடுமுறைக்கான வாய்ப்பும் கிடைத்துள்ளது.