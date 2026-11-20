முருகன் அருளால் மலர்ந்த நீதி திருப்பரங்குன்றத்தில் ஒளிரும் தீபம்: ஹிந்து முன்னணி வரவேற்பு
முருகன் அருளால் மலர்ந்த நீதி திருப்பரங்குன்றத்தில் ஒளிரும் தீபம்: ஹிந்து முன்னணி வரவேற்பு
ADDED : நவ 20, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:04 PM
ஹிந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் அறிக்கை:
முருக பக்தர்கள் எதிர்பார்த்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவாக வழங்கியுள்ளது. இது முருகப் பெருமானின் அருளாலும், இந்து வழக்கறிஞர்களின் முயற்சியாலும் கிடைத்த நீதி. கடந்த 35 ஆண்டுகளாக ஹிந்து முன்னணி நடத்திய போராட்டங்களும், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மக்கள் ஆதரவுடன் நடத்தப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்களும் குறிப்பிடத்தக்கவை. இதற்காக பல நுாறு வழக்குகளையும் சந்தித்துள்ளோம்.
கடந்த ஆண்டு தீபம் ஏற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தீர்ப்பு வழங்கியும், அதை மதிக்காமல் அவமதித்தது அப்போதைய தி.மு.க. அரசு. இதனால் விரக்தியடைந்த பூர்ண சந்திரன் என்பவர் தீக்குளித்து உயிரிழந்ததை யாராலும் மறக்க முடியாது.
கடந்த 2025-ம் ஆண்டு மதுரையில் நடைபெற்ற முருக பக்தர்கள் மாநாட்டில், 5 லட்சம் பேர் வீர சபதம் எடுத்தனர். திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டி, உலகம் முழுவதும் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான முருக பக்தர் குடும்பங்கள் கந்தர் சஷ்டி கவசம் பாராயணம் செய்து கிரிவலம் சென்றனர்.
நீண்டகாலப் போராட்டம், சட்டப் போராட்டம், முருக பக்தர்களின் பிரார்த்தனை ஆகிய அனைத்தும் இணைந்தே இந்தத் தீர்ப்பைப் பெற்றுத் தந்துள்ளன. இந்தத் தருணத்தில், தலைவர் ராம கோபாலன்ஜி, தாணுலிங்க நாடார், வழக்கறிஞர் ராஜகோபாலன் மற்றும் பூர்ண சந்திரன் ஆகியோரின் ஆன்மாக்கள் தமிழக ஹிந்துக்களை ஆசீர்வதிக்கும்.இந்த மகத்தான வெற்றியை முருகப் பெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். நீதி வென்றுள்ளது.
ஹிந்துக்களின் உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை மனமார வரவேற்கிறோம். நுாற்றாண்டு தீப ஜோதியைக் கண்டு தரிசிக்க வரும் 24-ம் தேதி திருப்பரங்குன்றம் வந்து முருகனின் அருளைப் பெறுவோம். இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.
ஹிந்து முன்னணியினர் கூட்டு வழிபாடு
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபமேற்ற வலியுறுத்தி, நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில், இந்து முன்னணி சார்பில் கூட்டு வழிபாடு நடந்தது.சேலம் கோட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் சரவணன் முன்னிலை வகித்தார். அவர் கூறியதாவது:
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்துாணில், கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற தமிழக அரசும், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையும் முன்வர வேண்டும். இது தொடர்பாக நடந்து வரும் வழக்கில், விரைவில் தீர்ப்பு கிடைத்து, தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும். அனைத்து ஹிந்து மக்களும், தீபம் ஏற்றுவதை காணும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே எங்களது கோரிக்கை. இதற்காக ஆஞ்சநேயரிடம் கூட்டு வழிபாடு நடத்தி முறையிட்டுள்ளோம். அனைத்து மதத்தினருக்கும் சமமான அரசு என்று கூறப்படும் நிலையில், ஹிந்துக்களின் உணர்வுகளுக்கு எதிராக அரசு செயல்படுகிறதோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையில், திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில், தீபம் ஏற்ற நிபந்தனைகளுடன், உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது. அதையடுத்து, ஹிந்து முன்னணியினர், நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவில் முன், 108 தேங்காய் உடைத்து, பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி, மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டனர்.