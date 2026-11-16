தீபம் ஏற்றவில்லையெனில் முருகன் சூரசம்ஹாரம் செய்துவிடுவார்: ஹிந்து முன்னணி எச்சரிக்கை
தீபம் ஏற்றவில்லையெனில் முருகன் சூரசம்ஹாரம் செய்துவிடுவார்: ஹிந்து முன்னணி எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 16, 2026 05:20 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:20 PM
திருப்பரங்குன்றத்தில் ஹிந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன் கூறியதாவது: திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலுக்கு சொந்தமான தீபத்துாணில் நவ.,24ல் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என ஒரு லட்சம் இடங்களில் கந்த சஷ்டி கவசம் படிக்கப்பட்டது. நவ.,18ல் தமிழக அரசை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடக்க உள்ளது.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சி, நீதிமன்ற தீர்ப்பை நிறைவேற்றாமல் அவமதித்ததால், அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டு அதிகாரிகள் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளனர்.
விஜய் பதவி ஏற்கும்போது அனைத்து மதத்திற்கும் பொதுவாக நடந்து கொள்வேன் எனக் கூறினார். அப்போது ஹிந்துக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தோம். நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தீபத் துாணில் தீபம் ஏற்றப்படும் என முதல்வர் அறிவிக்க வேண்டும்.
தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் உக்கிரமான தெய்வங்களுக்கு மிளகாய் அரைத்து பூசுவர். அந்த உக்கிரமான தெய்வங்களிடம் கோரிக்கை வைத்ததால்தான் தி.மு.க., அரசு காணாமல் போனது. அதை இந்த அரசு நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும்.
அனைவருக்கும் சமமானவர் என முதல்வர் விஜய் கூறுகிறார். ஆனால் நடைமுறையை பார்த்தால் அப்படி தெரியவில்லை. முதல்வராக விஜய் வந்தது ஒரு விபத்து தான். சினிமா கவர்ச்சியின் மூலம் முதல்வராகியுள்ளார். இது திருச்செந்துார் சூரசம்ஹாரத்தில் முதல்வருக்கு ஆதரவாக அரோகரா கோஷம் எழுப்பிய பாடகர் வேல்முருகனுக்கு புரியவில்லை. கடவுளுக்கு மீறினவர் யாரும் இல்லை.
முருகப்பெருமான் நேற்று சூரனை சம்ஹாரம் செய்துள்ளார். திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்துாணில் தமிழக அரசு தீபம் ஏற்ற மறுத்தால் இந்த அரசை முருகப்பெருமானும், மக்களும் சூரசம்ஹாரம் செய்வர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.