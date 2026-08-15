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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ முதல்வர் குறித்து நயினார் பேச்சால் சர்ச்சை; அமைச்சர்கள் உட்பட பலரும் கடும் கண்டனம்

﻿ முதல்வர் குறித்து நயினார் பேச்சால் சர்ச்சை; அமைச்சர்கள் உட்பட பலரும் கடும் கண்டனம்

﻿ முதல்வர் குறித்து நயினார் பேச்சால் சர்ச்சை; அமைச்சர்கள் உட்பட பலரும் கடும் கண்டனம்

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:52 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:52 PM

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சென்னை: முதல்வர் விஜய் குறித்து, தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சுதந்திர தினத்தையொட்டி, சென்னை தி. நகரில் உள்ள தமிழக பா.ஜ., தலைமை அலுவலகத்தில், மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தேசியக்கொடி ஏற்றினார். பின், 'ஒரே நாடு 2.O இதழ்' வெளியீடு நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில், நயினார் நாகேந்திரன் பேசியதாவது;

பிரதமர் மோடி, நாட்டுக்கு மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளார். அவை மக்களை சென்றடைய வேண்டும். தமிழகத்தில் மாநில கட்சிகளின் ஆதிக்கம் இருப்பதால், அது மக்களிடம் சென்று, ஓட்டு வங்கியாக மாறவில்லை. தமிழகத்தில் கடந்த கால ஆட்சிக்கு மாற்று வேண்டும் என நினைத்த சூழலில், இடையில் வேறு ஒரு சூழல் உருவாகி விட்டது; இந்த சூழல் மாறும்.

சிலர் சட்டசபைக்கு சென்று, 'அப்பாவை எங்கே, அப்பாவை காணவில்லை' என்கின்றனர். வீட்டிற்கு சென்று அம்மாவிடம் கேட்டால்தானே, அப்பா யார் என்று சொல்வார்; சட்டசபையில் அப்பாவை தேடினால், எப்படி. அப்படிப்பட்ட ஆட்சிதான், தமிழகத்தில் தற்போது நடக்கிறது.இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

நயினார் நாகேந்திரனின் இந்தப் பேச்சு, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவரது பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். அதன் விபரம்:

அமைச்சர் ராஜ்மோகன்: தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சு அநாகரிகமானது, அவதுாறானது. அவர், ஒரு தலைவரை போல இல்லாமல், தெருமுனை பேச்சாளர் போல் பேசியுள்ளார்; இது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. கடந்த சில நாட்களாக, தி.மு.க.,வினர், 'அரசியலில் நிரந்தர நண்பனும் இல்லை, நிரந்தர எதிரியும் இல்லை' என்கின்றனர். இப்போது, தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தி.மு.க.,காரராகவே மாறி, அநாகரிகமாக பேசியுள்ளார். இவையெல்லாம் பார்த்தால், மறைமுக நட்பு எல்லாம் வெளிப்படும் நேரம் போல் தெரிகிறது.

அமைச்சர் வன்னி அரசு: முதல்வர் விஜய் குறித்தும், அவரது குடும்பம் குறித்தும், நயினார் நாகேந்திரன் பேசிய அநாகரிக பேச்சு கடும் கண்டனத்திற்கு உரியது. இதற்கு முன்னரும், நடிகை ஒருவர் குறித்து நயினார் பேச்சு தரம் தாழ்ந்து அமைந்திருந்தது. இதுபோன்ற அநாகரிகமான பேச்சுக்கு, அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.

தமிழக காங்., தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்: அரசியல் விரக்தியின் உச்சத்தில், முதல்வர் விஜய், அவரது தாய் குறித்து, நயினார் நாகேந்திரன் இழிவாக பேசியிருப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. அரசியல் நாகரிகமின்றி, தரம் தாழ்ந்து பேசுவது அவருக்கு வாடிக்கையாகிவிட்டது.

பொதுவெளியில் கவனம் பெற, பெண்களை இழிவுபடுத்தும், அருவருப்பு பேச்சுக்கு தமிழக மக்களிடமும், முதல்வரிடமும் உடனடியாக அவர் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.

'வீ தி லீடர்ஸ்' நிறுவனர் அண்ணாமலை: தமிழக அரசியல் களத்தை, அநாகரிகமாக்கும் பேச்சுகள் தொடர்ந்து அரங்கேறுவது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதியை தொடர்ந்து, நயினார் நாகேந்திரனும், அரசியல் நாகரிகத்தின் எல்லைகளை மீறி, முதல்வர் விஜய் மற்றும் அவரின் தாய் குறித்து கருத்து கூறியிருப்பது, மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது.

டி.ஜி.பி., அலுவலகத்தில் புகார்

தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மீது, நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, பெண் வழக்கறிஞர் வர்தினி, தமிழக டி.ஜி.பி., அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அதில் கூறியிருப்பதாவது: தமிழக முதல்வர் விஜய், அவரது தாயாரை குறி வைத்து, மிகவும் இழிவான, அவதுாறான, மரியாதைக் குறைவான கருத்துகளை, தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியுள்ளார். இப்பேச்சு, பெண்ணாகவும், தாயாகவும், மிகுந்த மன வேதனையை எனக்கு ஏற்படுத்தியது. பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையிலும், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலும் பேசிய, நயினார் நாகேந்திரன் மீது, உரிய குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



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