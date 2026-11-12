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விருதுநகரை சேர்ந்த மைக்கேல் ராஜ் என்பவர், சொத்து ரசீதில் பெயர் மாற்றம் செய்ய நகராட்சி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார். இதற்கு 4 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வேண்டும் என ஆர்ஐ ஹென்றி டேவிட் கேட்டார். ரூ.3 ஆயிரம் தர மைக்கேல் ராஜ் ஒப்புக் கொண்டார். பிறகு லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாமல், விருதுநகர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் அளித்தார்.
டிஎஸ்பி ராமச்சந்திரன் தலைமையிலான போலீசார் ரசாயனம் தடவிய ரூ.3 ஆயிரம் பணத்தை மைக்கேல் ராஜிடம் கொடுத்து அனுப்பினர். நகராட்சி அலுவலகத்தில் வைத்து, அவர் ஹென்றி டேவிட்டிடம் பணத்தை கொடுத்தார். அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் ஹென்றி டேவிட்டை கையும் களவுமாக கைது செய்தனர். அவரிடம் தொடர் விசாரணை செய்தனர்.
சொத்து ரசீதில் பெயர் மாற்றம்: ரூ.3 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய ஆர்ஐ கைது
சொத்து ரசீதில் பெயர் மாற்றம்: ரூ.3 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய ஆர்ஐ கைது
ADDED : நவ 12, 2026 03:57 PM
ADDED : நவ 12, 2026 03:57 PM
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விருதுநகரை சேர்ந்த மைக்கேல் ராஜ் என்பவர், சொத்து ரசீதில் பெயர் மாற்றம் செய்ய நகராட்சி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார். இதற்கு 4 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வேண்டும் என ஆர்ஐ ஹென்றி டேவிட் கேட்டார். ரூ.3 ஆயிரம் தர மைக்கேல் ராஜ் ஒப்புக் கொண்டார். பிறகு லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாமல், விருதுநகர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் அளித்தார்.
டிஎஸ்பி ராமச்சந்திரன் தலைமையிலான போலீசார் ரசாயனம் தடவிய ரூ.3 ஆயிரம் பணத்தை மைக்கேல் ராஜிடம் கொடுத்து அனுப்பினர். நகராட்சி அலுவலகத்தில் வைத்து, அவர் ஹென்றி டேவிட்டிடம் பணத்தை கொடுத்தார். அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் ஹென்றி டேவிட்டை கையும் களவுமாக கைது செய்தனர். அவரிடம் தொடர் விசாரணை செய்தனர்.