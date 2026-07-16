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'நமோ செயலி' நன்கொடை: சிபிஐ பதிலால் வழக்கு முடித்து வைப்பு

'நமோ செயலி' நன்கொடை: சிபிஐ பதிலால் வழக்கு முடித்து வைப்பு

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 05:09 AM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 05:09 AM

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சென்னை: 'நமோ' செயலி வாயிலாக சிறு நன்கொடைகள் வசூலித்து முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக, பா.ஜ., மற்றும் அதன் முன்னாள் தலைவர் நட்டா மீது, சி.பி.ஐ., விசாரணை நடத்தக்கோரிய புகார் முடித்து வைக்கப்பட்டதாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் சி.பி.ஐ., தகவல் தெரிவித்து உள்ளது.

சென்னை ராயபுரத்தைச் சேர்ந்த பி.ஆர்.அரவிந்தாக் ஷன் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனு: முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் பிறந்த நாளை ஒட்டி, கடந்த 2021ம் ஆண்டு டிச., 25ல், நமோ செயலி வாயிலாக நன்கொடை வசூல் பிரசாரம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த பிரசாரத்தில், பா.ஜ.,வுக்கான நிதி, மத்திய அரசின் திட்டங்கள் பெயரில் கேட்கப்பட்டது.

சிறிய அளவிலான நன்கொடை அளிக்கும் திட்டம் என அறிவிக்கப்பட்டு, நன்கொடைகளை வழங்க வேண்டும் என, பிரதமர் மோடி, பா.ஜ., தலைவராக இருந்த நட்டா ஆகியோர், பொது மக்களிடம் வேண்டுகோள் வைத்ததால், நானும் நன்கொடை வழங்கினேன்.

மத்திய அரசின் நலத் திட்டங்களுக்கு தாங்கள் ஆதரவளிப்பதாக நம்பி, நாடு முழுதும் உள்ள மக்கள் நன்கொடை அளித்துள்ளனர். ஆனால், மக்கள் அளித்த நன்கொடை உண்மையில் அத்திட்டங்களுக்கான ஏதேனும் ஒரு அரசு கணக்கில் சென்றடைந்தனவா என்பது குறித்து, நன்கொடையாளர்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்படவில்லை.

நமோ செயலி மூலம் இதுவரை சேகரிக்கப்பட்ட நிதியின் முழு கணக்கையும் சமர்ப்பிக்க, பா.ஜ., மற்றும் அதன் நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, சி.பி.ஐ., தரப்பில், 'மனுதாரர் புகாரை ஆய்வு செய்ததில், அது எங்கள் விசாரணை வரம்புக்குள் வராது என கண்டறியப்பட்டு, புகார் பிப்ரவரி மாதமே முடித்து வைக்கப்பட்டது' என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை பதிவு செய்த நீதிபதி, மனுவை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டார்.

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