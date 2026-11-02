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மும்பை: தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சரத்பவார்(85) புனேயில் உள்ள ரூபி ஹால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
'' தும்மல் மற்றும் இருமலின் போது மார்பு வலி ஏற்பட்டதால் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார். அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளது,'' என்று மகள் சுப்ரியா சுலே தெரிவித்துள்ளார்.
மருத்துவமனை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது: சரத்பவார் உடல்நிலை சீராகும் என எதிர்பார்க்கிறோம். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அவர் டாக்டர்களின் கண்காணிப்பில் வைக்கப்படுவார் என்று கூறியுள்ளது.
தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் மருத்துவமனையில் அனுமதி
தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் மருத்துவமனையில் அனுமதி
ADDED : நவ 02, 2026 06:52 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:52 PM
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மும்பை: தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சரத்பவார்(85) புனேயில் உள்ள ரூபி ஹால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
'' தும்மல் மற்றும் இருமலின் போது மார்பு வலி ஏற்பட்டதால் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார். அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளது,'' என்று மகள் சுப்ரியா சுலே தெரிவித்துள்ளார்.
மருத்துவமனை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது: சரத்பவார் உடல்நிலை சீராகும் என எதிர்பார்க்கிறோம். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அவர் டாக்டர்களின் கண்காணிப்பில் வைக்கப்படுவார் என்று கூறியுள்ளது.