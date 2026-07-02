எந்த பலனும் இல்லாமல் நேட்டோ அமைப்பால் அமெரிக்காவுக்கு அதிக செலவு: டிரம்ப்
எந்த பலனும் இல்லாமல் நேட்டோ அமைப்பால் அமெரிக்காவுக்கு அதிக செலவு: டிரம்ப்
ADDED : ஜூலை 02, 2026 10:43 PM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 10:43 PM
வாஷிங்டன்: எந்த பலனும் இல்லாமல், நேட்டோ அமைப்பிற்கு அமெரிக்கா அதிக செலவு செய்துள்ளதாக அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
ஈரானுக்கு எதிரான போரில் அமெரிக்காவுக்கு உதவ நேட்டோ அமைப்பு மறுத்து விட்டது. இதனால் அந்த அமைப்பை அடிக்கடி டிரம்ப் விமர்சித்து வருகிறார். அதிக பணத்தை பெற்றுக் கொண்டு, தங்களை ஏமாற்றுவது தங்களுக்கு உதவாமல் ஒதுங்கிக்கொள்வது நேட்டோ அமைப்பின் வழக்கம் எனக்கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் டிரம்ப் இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: நேட்டோ அமைப்பிற்கு, மற்ற நாடுகளை விட அமெரிக்கா அதிக செலவு செய்துள்ளது. எந்த பலனும் இல்லாமல் அந்த அமைப்பை பாதுகாத்து வருகிறது. தொடர்ந்து செய்கிறது.
இதுவரை அமெரிக்கா 999 பில்லியன் டாலர் அளித்துள்ளது. ஆனால், பிரிட்டன் 90.5 பில்லியன் டாலர்(86.17,, பிரான்ஸ் 66.5 பில்லியன் டாலர், இத்தாலி 48.8 பில்லியன் டாலர், போலந்து 44.3 பில்லியன் டாலர்,கள் மட்டும் வழங்கி உள்ளது. ஜெர்மனி உள்ளிட்ட மற்ற நாடுகளும் குறைந்த பணத்தை கொடுத்துள்ளது. இது முட்டாள் தனமானது. இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.