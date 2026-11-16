இந்தியாவில் நக்சல் தாக்குதலுக்கு இனி இடமில்லை : அமித்ஷா
இந்தியாவில் நக்சல் தாக்குதலுக்கு இனி இடமில்லை : அமித்ஷா
ADDED : நவ 16, 2026 09:40 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:40 PM
- நமது நிருபர் -
ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியதாவது:
பிரதமர் மோடியின் சிறப்பான தலைமையின் கீழ் நாடு முன்னேறுகிறது. நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு 13 ஆண்டுகளில் நாடு ஒரு நிலையான, தொடர்ச்சியான மற்றும் உறுதியான தலைமையை அனுபவிக்கிறது. பிரதமரின் ஆட்சியில் முன்பு பேசப்பட்ட, கொள்கை முடக்கம் என்ற நிலை மாறி செயல்பாட்டு அரசியல் மற்றும் கொள்கை சார்ந்த வளர்ச்சி முன்னுக்கு வந்துள்ளது.
370 வது சட்டப்பிரிவை நீக்கியது, ஐந்து தசாப்தங்களாக நீடித்த நக்சல் பிரச்னைகளை முடிவுக்கு கொண்டுவந்தது, பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தது மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்தது போன்ற நாட்டின் முக்கிய சவால்கள் அனைத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பிரதமர் மோடியின் தலைமையில், இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி வேகமாக முன்னேறுகிறது. அனைத்து துறைகளிலும் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குகின்றன. ரஷ்யா - உக்ரைன் மோதல், அமெரிக்கா - ஈரான் போர்கள் காரணமாக பல நாடுகளின் வளர்ச்சி குறைந்துள்ளது. மூடிஸ் நிறுவனம் சமீபத்தில் வெளியிட்ட கணிப்பில், இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை உயர்த்தி உள்ளது.
40 ஆண்டுகளில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் நக்சல் தாக்குதல் 2 ஆயிரம் முறை நடந்தன. இனிமேல் நக்சல் தாக்குதலுக்கு இடமில்லை என்பதை திருப்தியுடன் சொல்வேன். இது கூட்டு முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி.
சந்திரபாபு தலைமையில் ஆந்திரா இரவு பகலாக முன்னேறி வருகிறது. அவர் முதல்வராக பதவியேற்ற போது, வருவாய் பற்றாக்குறை உள்ள மாநிலத்தில் என்ன செய்யப்போகிறார் என்ற கவலை இருந்தது. நான் புள்ளியல் படித்தவன். அதனடிப்படையில் உன்னிப்பாக கவனித்து பார்த்த நான், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் ஆந்திரா மிகவும் வளர்ந்த மாநிலமாக ஆந்திரா இருக்கும் என்பதை உறுதியுடன் சொல்வேன். இவ்வாறு அமித்ஷா பேசினார்.