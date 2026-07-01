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/செய்திகள்/இந்தியா/பெட்ரோல் விலையை ரூ.5 குறைத்தது நயாரா நிறுவனம்; டீசலுக்கு ரூ.3 குறைப்பு

பெட்ரோல் விலையை ரூ.5 குறைத்தது நயாரா நிறுவனம்; டீசலுக்கு ரூ.3 குறைப்பு

பெட்ரோல் விலையை ரூ.5 குறைத்தது நயாரா நிறுவனம்; டீசலுக்கு ரூ.3 குறைப்பு

5

ADDED : ஜூலை 01, 2026 11:05 AM

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 11:05 AM

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புதுடில்லி: சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிந்த நிலையில், பெட்ரோல், டீசல் விலையை நயாரா எனர்ஜி நிறுவனம் குறைத்துள்ளது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய தனியார் எரிபொருள் சில்லறை விற்பனையாளரான நயாரா எனர்ஜி நிறுவனம், அமெரிக்கா-ஈரான் போரின் உச்சகட்டத்தின் போது பெட்ரோல், டீசல் விலையை முதன்முதலில் உயர்த்தியது.

இந்த நிலையில், சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, நாடு முழுவதும் உள்ள தனது எரிபொருள் நிலையங்களில் பெட்ரோல் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.5ம், டீசல் விலையை ரூ.3ம் குறைத்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேற்கு ஆசியாவில் பதற்றம் தணிந்துள்ள நிலையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் சில்லறை எரிபொருள் விலையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முதல் விலை குறைப்பு இதுவாகும். இந்த புதிய விலைகள் நாடு முழுவதும் உள்ள 7,000க்கும் மேற்பட்ட நயாரா எரிபொருள் நிலையங்களில் அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஒரு லிட்டம் பெட்ரோல் விலை ரூ.107.76க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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