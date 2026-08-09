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சரத் பவார் கட்சியின் 8 எம்பிக்களும் நாளை பிரதமர் மோடியுடன் சந்திப்பு

சரத் பவார் கட்சியின் 8 எம்பிக்களும் நாளை பிரதமர் மோடியுடன் சந்திப்பு

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ADDED : ஆக 09, 2026 12:05 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 12:05 PM

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புதுடில்லி: பார்லிமென்ட் முடங்கியுள்ள நிலையில், சரத் பவார் அணியைச் சேர்ந்த 8 எம்பிக்களும் நாளை (ஆகஸ்ட் 10) பிரதமர் மோடியை சந்திப்பார்கள் என சுப்ரியா சுலே உறுதிப்படுத்தினார்.

தேசியவாத காங்கிரஸ் (சரத் பவார்) கட்சித் தலைவர் சரத் பவாரும், லோக்சபா எம்பி சுப்ரியா சுலேயும் பார்லிமென்ட் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரின் போது பிரதமர் மோடியைச் சந்தித்துப் பேசினர். அப்போது மஹாராஷ்டிராவின் தொகுதிப் பிரச்னைகள், நீட் தேர்வு விவகாரம் மற்றும் மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

மேலும், மஹாராஷ்டிராவில் எம்பிக்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு கிடைக்காதது போன்ற பல்வேறு தொகுதி நலன் சார்ந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்த அதிகாரப்பூர்வமாக நேரம் கேட்டு, சரத் பவார் அணியைச் சேர்ந்த 8 எம்பிக்களும் பிரதமரைச் சந்திக்கவுள்ளதாக சுப்ரியா சுலே உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

இது குறித்து சுப்ரியா சுலே நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: துரதிர்ஷ்டவசமாக, சபை செயல்படவில்லை. எங்கள் தொகுதிகளில் பல சவால்களும், பிரச்னைகளும் உள்ளன. அவற்றை எங்களால் எழுப்ப முடியவில்லை. அதனால்தான் எங்கள் 8 எம்பிக்களும் நாளை (ஆகஸ்ட் 10) காலை 11 மணிக்கு பார்லிமென்ட் அலுவலகத்தில் மஹாராஷ்டிரா மாநில பிரச்னைகள் குறித்து விவாதிக்க பிரதமரைச் சந்திக்கப் போகிறார்கள். நாங்கள் பிரதமரின் நேரத்தை அதிகாரப்பூர்வமாகக் கோரியுள்ளோம்.

இரு அவைகளிலும் தொடரும் முட்டுக்கட்டையால், முக்கிய மாநில அளவிலான பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு காணப்படாமல் உள்ளது தொகுதி மறுவரையறை மசோதா இன்னும் அறிமுகப்படுத்தப்படாததால், இது குறித்து கருத்து தெரிவிப்பது முன்கூட்டியே எடுக்கப்படும் முடிவாக இருக்கும். மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டவுடன், கட்சி ஒருமித்த முடிவை எடுக்கும். ​​ஒவ்வொரு மசோதாவையும் எங்கள் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் விவாதிப்போம். இவ்வாறு சுப்ரியா சுலே கூறினார்.

தேஜ கூட்டணியில் இணையப்போகிறீர்களா என்ற கேள்விக்கு சரத் பவார், சுப்ரியா சுலே இருவரும் வெளிப்படையாக பதில் அளிக்கவில்லை. எனினும், பார்லி கூட்டத்தொடரில், மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா, தொகுதி மறு வரையறை மசோதா ஆகியவற்றில் மத்திய அரசுக்கு ஆதரவாக இக்கட்சியினர் செயல்படுவர் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

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